Gazze'de Bir Bebek Daha Açlıktan Öldü: Ranya Gaban

Gazze'de İsrail ablukası ve saldırıları sonucu Ranya Gaban isimli bebek açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti; yardım tırları Refah'ta bekletiliyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:32
İsrail’in saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi’nde beslenme yetersizliği artıyor. Ranya Gaban isimli bebek, Gazze’deki Rantisi Çocuk Hastanesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, gerekli sağlık hizmetine ulaşamaması ve açlık sonucu hastanede yaşamını yitirdi.

Yetersiz Beslenme ve Artan Ölüm Vakaları

İsrail’in ablukasını yoğunlaştırdığı bölgede, yetersiz beslenme nedeniyle ölümler hem çocuklar hem yetişkinler arasında giderek yükseliyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 124'ü çocuk, 332’ye ulaştı.

Yardımların Girişine İzin Verilmesi ve Pazar Durumu

Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı’nda binlerce insani yardım tırı bekletilirken, İsrail sadece sınırlı miktarda yardım girişine izin veriyor. Gazze yönetimine göre ulaştırılan yardımlar, toplam ihtiyacın yalnızca %14'ünü karşılıyor.

Son bir aydır bölgeye girişine izin verilen sınırlı miktardaki gıda ve ticari ürünlerin çoğu temel gıda maddesi değil; kalan ürünler pazarlarda fahiş fiyatlarla satılıyor ve ihtiyaçlar karşılanamıyor.

