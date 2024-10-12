Genç Girişimci Merve Nur Şahin'in Erken Tanı Kiti

Merve Nur Şahin'in Geliştirdiği Erken Tanı Kiti

Biyomedikal mühendisi 24 yaşındaki Merve Nur Şahin, tükürük testi ile diş çürüklerinin risk seviyesini 5 dakikada tespit eden bir erken tanı kiti geliştirdi. Şahin, bu projesi ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Sağlık Teknolojileri Yarışması'nda ilk dörde girdi.

Projenin Detayları ve Kağıt Öncesi Süreç

Şahin, Doktor Öğretim Üyesi Ceren Türkcan danışmanlığında yürüttüğü çalışma sonucunda, sağlık alanında önemli bir adım atmayı planlıyor. Test, tükürük sıvısı ile çalışarak, bireylere evde kolayca uygulanabilir bir çözüm sunuyor.

Erken Tanı Kitinin Kullanımı

Şahin, kitin oldukça kullanıcı dostu olduğunu vurguladı. “Bireyler, tükürüklerini kimyasal bir solüsyona ekleyip, bu karışımı belirlenen yüzeye damlatıyor. 5 dakika içinde risk seviyesini öğrenebiliyorlar,” dedi. Kit üzerinde iki çizgi bulunuyor; eğer ikisi de renklenirse bu, yüksek çürük riski anlamına geliyor. Tek çizgi ise durumu negatif olarak gösteriyor.

Gelecek Hedefleri

Genç girişimci, geliştirdiği kitin eczanelerde ve diş hekimlerinde bulunabilir olması için seri üretime geçmeyi hedefliyor. “Bu konuda girişimlerimiz devam ediyor,” diye belirtti.

Biyomedikal mühendisi 24 yaşındaki Merve Nur Şahin, tükürükle 5 dakikada diş çürüklerinin risk seviyesiyle ilgili bilgi veren erken tanı kitiyle seri üretime geçmeyi hedefliyor. Şahin, projesiyle Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Sağlık Teknolojileri Yarışması "Rota Hızlandırma Programı" kategorisinde ilk dörde girdi.

Biyomedikal mühendisi 24 yaşındaki Merve Nur Şahin, tükürükle 5 dakikada diş çürüklerinin risk seviyesiyle ilgili bilgi veren erken tanı kitiyle seri üretime geçmeyi hedefliyor. Şahin, projesiyle Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Sağlık Teknolojileri Yarışması "Rota Hızlandırma Programı" kategorisinde ilk dörde girdi.

Biyomedikal mühendisi 24 yaşındaki Merve Nur Şahin, tükürükle 5 dakikada diş çürüklerinin risk seviyesiyle ilgili bilgi veren erken tanı kitiyle seri üretime geçmeyi hedefliyor. Şahin, projesiyle Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Sağlık Teknolojileri Yarışması "Rota Hızlandırma Programı" kategorisinde ilk dörde girdi.

Biyomedikal mühendisi 24 yaşındaki Merve Nur Şahin, tükürükle 5 dakikada diş çürüklerinin risk seviyesiyle ilgili bilgi veren erken tanı kitiyle seri üretime geçmeyi hedefliyor. Şahin, projesiyle Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Sağlık Teknolojileri Yarışması "Rota Hızlandırma Programı" kategorisinde ilk dörde girdi.