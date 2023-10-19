Gözlerinizde bu belirtiyi hissediyorsanız kötü haber: Ölüme neden oluyor

Gözlerimiz bize vücudumuzda bir şeylerin ters gittiği hakkında ipuçları vererek bizleri uyarmaya çalışırlar. Sizin de gözlerinizde bu belirtiler varsa hemen doktora koşmalısınız. Detaylar haberimizde...







SABAHLARI YAŞANAN BU BELİRTİYE DİKKAT! RİSK ONLARDA ÇOK FAZLA, HER SENE MİLYONLARCA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİYOR

Uzmanlar sabah saatlerinde vücutta oluşan pek çok farklılığın olduğunu söylüyor ve uykunun azalması sırasında ortaya çıkan bazı durumlara dikkat çekiyor. Yaşanan semptomların belirli hastalıkların belirtileri olduğunu vurgulayan bilim insanları, erken müdahale gerektiren bir hastalık konusunda uyarıda bulunuyor.

Uzmanlar vücutta meydana gelen değişikliklerin endişe verici olduğunu ve bu semptomların araştırılması gerektiğini söylüyor. İnme böyle bir bozukluktur. Her yıl milyonlarca insan felç nedeniyle ölmekte veya kalıcı olarak sakat kalmaktadır.

ERKEN MÜDAHALE ŞART

İnme erken müdahale gerektiren bir sağlık sorunudur. Uzmanlar, beyne giden kan akışının aniden durması durumunda etkilenen vücut kısmının etkileneceği konusunda uyarıyor. Göze kan akışının kesilmesi göz felcine neden olur. Bu durum erken teşhis edilirse tedavi edilebilir ancak aynı zamanda daha ciddi bir felç belirtisi de olabilir.

BU BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN!

Harvard Health, "(Oküler) felç daha ciddi bir felç belirtisi olabilir" diye uyarıyor. Bu nedenle ani görme değişiklikleri asla göz ardı edilmemelidir.

AMAN DİKKAT! TEDAVİYİ ERTELEMEYİN

Penn Üniversitesi tarafından yayınlanan bir makalede, göz felci olan kişilerin çoğunun sabahları yaşadığı belirtiler şunlardır:

"Göz felci olan kişiler genellikle çok az uyarı alırlar. Göz felci olan kişilerin çoğu, görmeleri olduğunu fark ederler" Görüşlerinde, görme alanlarının üst veya alt yarısını etkileyen karanlık veya gölgeli alan. Diğer belirtiler arasında görme kaybı yer alır." görsel kontrast ve ışığa duyarlılık.

Penn Üniversitesi, bazı kişilerin disklerinin şekli nedeniyle bu durum için daha yüksek risk altında olabileceğine dikkat çekiyor. Bunun nedeni, beyne giden ve optik sinirden aşağıya giden sinir liflerinin, optik foramen adı verilen bir açıklıktan göze girmek zorunda olmasıdır. Bir kişinin diyafram açıklığı ortalamanın altındaysa, bu durum optik sinirin sıkışmasına neden olabilir. Sağlık kuruluşu, "İlişki tam olarak anlaşılmamış olsa da, ciddi kalp-damar hastalığı olan ve aynı zamanda cinsel güç artırıcı ilaçlar da alan kişiler yüksek risk altındadır" diye ekledi.