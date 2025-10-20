Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği açıldı

Açılış töreni ve katılımcılar

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gürhan Baş, doktorlar ve sağlık görevlileri katıldı. Açılış, kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Hizmet vurgusu ve eğitim devamı

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, hastanenin hem psikiyatri eğitimiyle hem de verdiği hizmetle Anadolu Yakası'nın büyük bir yükünü ortadan kaldırdığını söyledi.

Güner, yenilenen kliniğin bölgedeki psikiyatri hastalarına önemli bir şifa merkezi olarak hizmet vermeye devam edeceğini ve burada verilen asistan ile uzman hekim eğitimlerinin sürdürüleceğini vurguladı.

Güner, psikiyatri hastalarını devlete emanet edilmiş hastalar olarak gördüklerini belirterek, "Burada evladı, kardeşi gibi hizmet veren doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisine herkese hayırlı olsun demek istiyorum. Bu noktada hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Törenin ardından katılımcılar, kliniği gezerek yeni hizmet alanlarını inceledi.

