Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği Açıldı

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yenilenen Psikiyatri Kliniği düzenlenen törenle açıldı; yöneticiler ve sağlık personeli katıldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 17:38
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği Açıldı

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği açıldı

Açılış töreni ve katılımcılar

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gürhan Baş, doktorlar ve sağlık görevlileri katıldı. Açılış, kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Hizmet vurgusu ve eğitim devamı

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, hastanenin hem psikiyatri eğitimiyle hem de verdiği hizmetle Anadolu Yakası'nın büyük bir yükünü ortadan kaldırdığını söyledi.

Güner, yenilenen kliniğin bölgedeki psikiyatri hastalarına önemli bir şifa merkezi olarak hizmet vermeye devam edeceğini ve burada verilen asistan ile uzman hekim eğitimlerinin sürdürüleceğini vurguladı.

Güner, psikiyatri hastalarını devlete emanet edilmiş hastalar olarak gördüklerini belirterek, "Burada evladı, kardeşi gibi hizmet veren doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisine herkese hayırlı olsun demek istiyorum. Bu noktada hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Törenin ardından katılımcılar, kliniği gezerek yeni hizmet alanlarını inceledi.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği, düzenlenen törenle hizmete...

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kliniğin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner (sol 7), Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gürhan Baş, doktorlar ve sağlık görevlileri katıldı.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği, düzenlenen törenle hizmete...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kolestrolün doğal ilacı bulundu! Tansiyonu kolestrolü sıfırlayan mucize besin
2
Bu bitkiyi tüketene kış hastalıkları uğramıyor! Günde 1 avuç yeterli
3
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği Açıldı
4
Çocuğunuzun bezden kurtulmasını istiyorsanız, bu yöntemi deneyin! 3 günde tuvalet eğitimi
5
Bozuk yumurtayı pişirmeden anlamanın kolay yolu! Basit testle ortaya çıkıyor
6
Lenf Bezi Büyümeleri: Prof. Dr. Mahmut Töbü 'Bir Santimetreden Büyükler Araştırılmalı'
7
Aydın'da 'Görünen Adımlar' ile görme engelliler hastanedeki 'gözü' oldu

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar