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Güzellik merkezlerini iflas ettirecek yöntem! Mükemmel kaş şekli için az bilinen püf noktası

Kaşlarımız belki de yüzümüzün güzelliği için en gerekli şeydir. Çünkü aynı oranda inceliği şekli yüzün karakterine kadar etki etmektedir. Doğru şekillendirilmiş kaşlar kadınların yüz güzelliğinin vazgeçilmez parçalarından biridir. Kusursuz güzellikte kaşlara sahip olmak için kadınların yapması gereken şeyler vardır.

Yayın Tarihi: 14.07.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 16:04
Güzellik merkezlerini iflas ettirecek yöntem! Mükemmel kaş şekli için az bilinen püf noktası

KUSURSUZ KAŞLARA SAHİP OLMAK ARTIK ÇOK KOLAY!!!

Kaşlarımız belki de yüzümüzün güzelliği için en gerekli şeydir. Çünkü aynı oranda inceliği şekli yüzün karakterine kadar etki etmektedir. Doğru şekillendirilmiş kaşlar kadınların yüz güzelliğinin vazgeçilmez parçalarından biridir. Kusursuz güzellikte kaşlara sahip olmak için kadınların yapması gereken şeyler vardır. Bunardan biri microblading gibi uygulamalardır. Ama her kadın bu uygulamayı yapmayı tercih etmiyor o zamanda yapılacak şey oldukça basit. İşte detaylar…

KAŞ

Evde kaşlarınızı kolayca şekillendirebilirsiniz. Bu da yüz güzelliğinizi ön plana çıkarmanızı sağlayacaktır. Yüzünüze uygun kaş şeklini öncelikle belirlemelisiniz. Her kaş şekli herkese uygun değildir. Yüz hatlarına uygun olarak kaşa şekil verilmelidir. Kaş şeklinin doğru alınması kişileri daha genç ve güzel gösterir. Yüze uygun kaş şeklinin belirlenmesi için kişilerin öncelikle altın oran ı bilmesi gerekir.bunu yapmak için de Kalemi burnunuzun kenarına yerleştirin ve dikey olarak kaşınızın başlangıç noktasını işaretleyin. Ardından kalemi hafifçe açılandırın ve kaşınızın kemeri için noktayı belirleyin. Son olarak kalemi yatay olarak yerleştirin ve kaşınızın bitiş noktasını işaretleyin. Bu altın oranı belirlemenizi sağlayacaktır. Kaşlarınızın fazlalıklarını alın bunu yaparken cımbız kullanabilirsiniz. Kaşlar alınırken fazla inceltilmemelidir. Kaş fırçası ile kaşlarınızı tarayarak düzeltin ve fazlalıklarını kesin. Son olarak da kaş kalemi de kullanabilirsiniz. Saç rengine yakın bir kaş kalemi tercih etmeye özen gösterin. Son olarak da kaş sabitleyicisi ile kaşlarınızı sabitlemeyi unutmayın.

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Güzellik merkezlerini iflas ettirecek yöntem! Mükemmel kaş şekli için az bilinen püf noktası

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