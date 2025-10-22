Haber İzleyip Kendi Muayenesinde Meme Kanserini Erken Teşhis Edip Yendi

DİLHAN TÜRKER YILDIZ - Televizyonda izlediği haberin ardından kendi kendine muayene yapan ve memesindeki kitleyi fark ederek hastaneye başvuran 45 yaşındaki kuaför Serpil Barış, ikinci evre meme kanseri teşhisiyle yaklaşık 2 yıl süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Muayene, teşhis ve tedavi süreci

Ankara'da yaşayan Barış, meme kanseri farkındalığını anlatan haberi izledikten sonra yaptığı elle muayenede göğsündeki kitleyi fark etti ve başvurduğu hastanede yapılan ileri tarama ve testler sonucunda ikinci evre meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi aşamalarını yaşadı.

Barış, süreci anlatırken ameliyat sonrası kemoterapi ve radyoterapi uygulanacağını öğrendiğinde duygusal olarak etkilendiğini; mesleği gereği saçlarına özen göstermesine rağmen tedaviyle saçlarını kaybetme kaygısı yaşadığını söyledi. Kemoterapi başlamadan önce kendi saçlarını kısaltarak hazırladığını ve aileye hastalığı söylemenin zor olduğunu aktardı. Tedavinin bitmesiyle ailede adeta bayram havası yaşandı.

Hastalığını atlattıktan sonra kanser hastalarına destek olmaya başlayan Barış, onlara saç ve bakım hizmetleri sunarak moral desteği verdiğini belirtti. Barış, "Kanseri yendim, herkesin kanseri yenebileceğini düşünüyorum" diyerek diğer hastalara umut olmayı amaçladığını ifade etti.

Uzman değerlendirmesi: Erken tanı hayat kurtarıyor

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Elifcan Haberal, Barış'ın erken tanı sayesinde tedavi sürecini daha kısa sürede tamamladığını belirtti. Haberal, Barış'ın mamografisinde halk arasında kireçlenme olarak bilinen mikrokalsifikasyon tespit edildiğini aktardı.

Haberal, tümörün evresine göre kemoterapi ve radyoterapinin uygulandığını, her hastanın tedavisinin kişiye özel planlandığını vurguladı. Erken tanının kemoterapi gereksinimini azalttığını ve hastanın çevresindekileri tarama yaptırmaya teşvik ettiğini belirterek, "Hastamızın erken tanı sayesinde alacağı kemoterapi süreci azaldı. Kanseri yendi ve çevresindeki herkesi motive etti, belki de çevresindeki 10 kadın onun sayesinde tarama mamografisi yaptırdı." dedi.

Haberal, 2023 verilerine göre Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde tarama mamografisiyle yeni tanı konan kanser vakalarının yüzde 38-48 arasında olduğunu, erken tanının hem tedavi yöntemlerini etkilediğini hem de kemoterapi dozunun azalmasını sağladığını kaydetti.

Serpil Barış'ın hikayesi, farkındalık haberlerinin ve düzenli kendi kendine muayenenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

