Her gün kullanıyoruz ama bu tehlikeyi hiçbirimiz bilmiyoruz! Bulaşık makineleri ölüm saçıyor

Bulaşık Makinesi Kullanımında Göz Ardı Edilmemesi Gereken Kritik Sağlık Noktaları!

Elektronik ev aletleri arasında özellikle kadınların mutfak işlerini kolaylaştıran bulaşık makineleri, son yapılan araştırmalara göre içerdikleri yemek artıklarının temizlenmemesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini ortaya koymaktadır. Uzmanlar, bulaşık makinesi kullanımında özel bir dikkat gerektiren detayları paylaşıyor. İşte bu önemli noktalar:

Slovenya'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, bulaşık makinesinde biriken yemek artıkları ölümcül patojenlere zemin hazırlayabilir. Bu bağlamda dikkat çeken önemli bir detay, bulaşık makinesine konulan tabak, çanak çömlek ve çatal bıçak gibi eşyaların yıkandıktan sonra temizlendiği ve mikropların tamamen ortadan kalktığı inancının gerçek olmamasıdır.

Fakat mikrobiyologlar, yaptıkları yıllar süren araştırmalar sonucunda durumun beklendiği gibi olmadığını ortaya koymaktadırlar.





“Applied and Environmental Microbiology” dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bu organizmaların bulaşık makinesini yaşam alanı olarak seçtikleri belirlenmiştir. Kopenhag Üniversitesi'nden Prem Krishnan Raghupathi liderliğindeki ekip, ev ortamındaki en zorlu koşullara dayanabilecek canlıları inceledi ve 24 farklı bulaşık makinesinden örnekler alarak bu ortamda hangi bakteri cinslerinin hayatta kaldığını belirledi.

Araştırma kapsamında, özellikle dayanıklılıklarıyla bilinen Pseudomonas, Escherichia ve Acinetobacter gibi bakteri cinslerinin tespit edildiği vurgulanmıştır. Bu bakteriler genellikle zararsızdır, ancak zayıf bağışıklık sistemine sahip bireyler için risk oluşturabilirler.

Yeni bulaşık makinelerinde önce Candida mayası, ardından Cryptococcus ve Rhodotorula cinsi mayaların katılımıyla oluşan kolonilerin bulunduğu ifade edilmektedir. Her üç makinede de patojenik mantarlar olan Exophiala ve Aureobasidium'un tespit edildiği belirtilmiştir.





Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, bulaşık makinesinde yer alan lastik contanın yemek artıklarını biriktirerek ölümcül kanser hastalıklarına yol açabileceği açıklanmıştır. Uzmanlar, bu lastik contanın düzenli ve etkili bir şekilde temizlenmesini şiddetle önermektedirler.

Aynı araştırma, bulaşıkların makinede yıkanmasının çocuklarda alerjiye neden olabileceği iddiasında bulunmaktadır. Bu nedenle, bulaşık makinesi kullanımında hijyen ve temizlik kurallarına özel bir özen gösterilmesi, sağlıklı bir yaşam için kritik bir öneme sahiptir.