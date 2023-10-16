İbrahim Saraçoğlu'ndan dümdüz bir karın için mucize kür
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Göbeğinden şikayetçi olanlara İbrahim Saraçoğlu'ndan kesin çözüm geldi. Yaptığı açıklamalar sık sık gündeme gelirken dümdüz karın için enfes kür tarifi geldi. İşte kısa sürede karaciğer yenileme kürü haberimizde.
Uzmanlar tarafından karaciğerin 500'e yakın görevi bulunduğunu gösteren Saraçoğlu, yaptığı açıklamayla karaciğerin adeta temizleneceğinin altını çizdi. Karaciğeri yorulanların bile tercih edeceği karaciğer kürü aynı zamanda göbekte ki yağların parçalanmasına yardımcı oluyor. İşte dümdüz karın için tercih edilen kür tarifi ve malzemeleri...
MALZEMELER
5-6 adet maydanoz
1 adet limon
2 diş ezilmiş sarımsak
1 kahve fincanı sızma zeytinyağı
TARİF
Zeytinyağ, sarımsak, ezilmiş maydanoz ve 5-6 damla sıkılmış limon suyu eklenerek karıştırılır. Dümdüz karın için tercih edilen bu kur 15 gün süreyle her sabah aç karnına içilerek karaciğerleri arındırarak göbeğinizi eritmenize yardımcı olacaktır.
Sağlık