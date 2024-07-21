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İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

Faydalarını öğrendikten sonra evinizden bir gün bile eksik etmeyeceksiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 08:35
İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

Sadece tek besinin içinde diğer besinlerden 10 kat fazla vitamin var! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BOL VİTAMİN İÇEREN BESİN

Yabancı ülkelerde Ghee, Osmanlı'da ise revgan-i sade olarak adlandırılan sade yağ ya da saf yağ Hindistan'da ortaya çıktı. Hintlilerin bu yağı zaman içinde kutsal olarak kabul ettiği bile biliniyor. Bu yağ tereyağın doğal olarak bulunan süt proteini kazein ve süt şekeri laktozdan arındırılmış hali olarak tüketiliyor. Ghee yağı yapılışı da çok basit. Sade yağın tereyağına göre daha uzun süre saklanabildiği söyleniyor. 

ghee yağı faydaları

İçinde A, D, E, K2 vitaminleri bol miktarda bulunuyor. Özellikle sporcular ve günlük aktivitesi yoğun olan insanlar bu yağ sayesinde ihtiyaç duyulan enerjiyi depolayabiliyor. Bu yağ bağırsak sağlığını koruyor, mide asit dengesini düzenliyor. İçinde olan antioksidanlar ile kalp hastalığı ve birçok kanser türüne karşı koruma sağlayarak serbest radikal oluşmasını engelliyor. Ghee yağı yüksek sıcaklığa dayanıklı olduğu için sebze, et, deniz ürünleri kızartmak için tercih edilebilir. Hamur işi olarak kurabiye, kek, ekmek gibi ürünlerin yapımında kullanılabilir. Ghee bazı insanlar tarafından cilt ve saç bakımı için de tercih edilebiliyor. Sebze, et ya da baharatlı karışımlarınızı sotelemek için de sade yağı tercih edebilirsiniz. 

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