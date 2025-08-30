İsrail'in Gazze Saldırıları: Gün Boyu Bombardımanlarda 58 Kişi Öldü

İsrail'in Gazze Saldırıları: Gün Boyu Bombardımanlarda 58 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne bugün düzenlediği saldırılar sonucunda, hastane kaynakları ve görgü tanıkları tarafından aktarılan bilgilere göre 58 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yetkililer ve tanıklar, İsrail'in Gazze kentini işgal planı kapsamında kuzey, orta ve güneydeki birçok ev, sivil grupların toplandığı noktalar ile yardım bekleyenlere yönelik hedeflemeler yaptığını bildirdi.

Gazze'nin kuzeyi

El-Kerame Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda anne ve çocuğu olmak üzere 2 kişi

Gazze kentinin batısında yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra ve bir halk fırınına yönelik saldırıda aralarında 6'sı çocuk olmak üzere 12 kişi

Rimal Mahallesi'nde hedef alınan bir binada 7 kişi

Cibaliya bölgesinde, yerinden edilenlerin barındığı Halime Sadiye okulu çevresine yönelik saldırıda 2 Filistinli

Kerame Mahallesi'nde Davud Ailesi'ne ait eve düzenlenen saldırıda 2 kişi

Vahde caddesi üzerindeki bir binaya yönelik bombardımanda 1 Filistinli

Batıdaki Nasr Mahallesi'ni hedef alan saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların olduğu 12 kişinin ölümüne yol açan bir katliam yaşandı.

Tuffah Mahallesi'nin Zerka mevkiinde İsrail topçularının açtığı ateş sonucu 1 Filistinli

Zeytun ve Sabra mahallelerinde sivillerin bir araya geldiği gruplara yönelik bombardımanlarda 5 kişi

Yermuk caddesindeki bir eczane önünde bulunan sivillere yönelik saldırıda içlerinden bir çocuk

Gazze Şeridi'nin orta kesimleri

Deyr el-Belah kentinin girişindeki Salahaddin caddesini hedef alan bombardımanda 1 Filistinli

Netzarim Koridoru çevresinde yardım bekleyenlere açılan ateşte 5 kişi

Bureyc Kampı'nda sivillerin bir araya geldiği bir gruba düzenlenen saldırıda 1 kişi

Gazze'nin güneyi

Refah ve Han Yunus kentlerinde yardım bekleyenlerin bulunduğu iki ayrı noktaya düzenlenen saldırılarda 5 kişi

Asda bölgesindeki başka bir saldırıda ise 1 kadın

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırılarda çok sayıda yaralanma olduğunu ve sivillerin hedef alınmasının devam ettiğini bildiriyor.