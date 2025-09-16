İzmir'de Lenfoma İkinci Kez Yenildi: Kök Hücre Nakliyle İyileşti

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de 4 yıl arayla ikinci kez lenf kanseri (lenfoma) teşhisi konulan hasta, kendi kemik hücresinden yapılan nakille sağlığına kavuştu.

63 yaşındaki 2 çocuk babası Ali Yaşadı, 6 yıl önce lenf kanseri teşhisi kondu. Özel bir hastanede tedavi gören Yaşadı, sağlığına kavuştu.

Geçen yıl karnındaki şişlik şikayetiyle İzmir Şehir Hastanesi'ne başvuran Yaşadı'ya yapılan kontrollerde lenf kanserinin tekrarladığı belirlendi.

İzmir Şehir Hastanesi Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitesinde görevli Doç. Dr. Zehra Narlı Özdemir, hastaya iki kür kemoterapi uyguladıktan sonra kök hücre nakli yapılmasını kararlaştırdı. Yaşadı, uygulanan kemik iliği tedavisinin ardından iyileşti.

Hastanın sözleri

Ali Yaşadı, AA muhabirine, hastalığının tekrarladığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü anlattı. Üzüntüsüne rağmen moralini hiçbir zaman bozmadığını söyleyen Yaşadı, şöyle konuştu:

"Tekrarladığı için içimde sıkıntı var. Onu bir türlü yenemiyorum. İnşallah bir daha tekrarlamaz. Kendime dikkat ediyorum. O süreç iyi geçti, benim büyük bir avantajım diye düşünüyorum. Artık yürüyecek halim kalmamıştı. Nefes almak, yürümek çok güzel bir şey."

Yaşadı, lenf kanseri teşhisi konulan hastaların kontrollerine zamanında gitmesi gerektiğini ifade ederek, zamanında yapılan kontroller sayesinde hayatta olduğunu belirtti.

Uzman görüşü

Doç. Dr. Zehra Narlı Özdemir de lenf kanserinin tekrarlayabilen bir hastalık olduğuna dikkati çekti. Hastalığın tekrarlamasının ardından 2 kürlük daha sert bir kemoterapi uyguladıklarını aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Lenfoma hastalarında hastalık bastırılmışken toplanan hücreler, hastalığı tamamen silmek için kemoterapi ardından hastaya veriliyor. Hücrelerin yamalanıp, hastanın kemik iliği yetmezliğinden korunması sağlanıyor. Lenfomaların ilk tedavisi nakil değildir. Nükseden olgularda nakil gündeme gelir. Hastalarımızın erken tanı, doğru teşhis, tedavi ve takip süreçlerine muntazaman uyumla normal hayatlarına geri dönme şansları yüksektir."