Kalp krizi geçirmek istemeyenler bu 5 besini yanından ayırmıyor! Kalp sağlığını arşa çıkaran doğal mucizeler

Kalp krizi neden oluşur, kalp krizleri önlenebilir mi?

Kalp krizi, kalp kasına giden kan akışının ani bir şekilde tıkanması sonucu ortaya çıkan, yaşamı tehdit eden durumların başında gelir. Kalp krizi riskinizi azaltmak için sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve kalp açısından sağlıklı besinleri tüketmek önemlidir.

Hangi besinler kalp krizi riskini azaltır?





Yağlı balıklar: Somon, ton balığı, uskumru ve sardalye gibi yağlı olarak bilinen balıklar genellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri kan trigliserit seviyelerini düşürmeye, kan damarlarını güçlü hale getirmeye ve iltihabı azaltma konusuna destek olurlar.





Meyve ve sebzeler: Meyve ve sebzeler lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Diyet lifi kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesine yardımcı olur. Vitamin ve mineraller kalp sağlığını destekler.





Tam tahıllar: Tam tahıllar lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Diyet lifi kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesine yardımcı olur.





Yağlı tohumlar: Ceviz, fındık, badem ve ayçiçeği çekirdeği gibi bazı yağlı tohumlar lif, protein, sağlıklı yağlar bakımından zengindir. Diyet lifi kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesine yardımcı olur. Protein kas bakımına katkıda bulunur.





Zeytinyağı: Zeytinyağı doymamış yağlar bakımından zengin bitkisel yağdır. Doymamış yağlar kan kolesterol düzeyinin düşürülmesine yardımcı olur.