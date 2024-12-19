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Karabük'te Doğum Gününde Baypas Ameliyatı Olan Hasta Sağlığına Kavuştu

64 yaşındaki Nusret Yemelek, doğum gününde geçirdiği baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:14
Karabük'te Doğum Gününde Baypas Ameliyatı Olan Hasta Sağlığına Kavuştu

Karabük'te Doğum Gününde Ameliyat Geçiren Hasta Sağlığına Kavuştu

Karabük'te yaşayan 64 yaşındaki Nusret Yemelek, doğum gününde gerçekleştirdiği baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde merkezi Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Erdem Çetin, Dr. Öğretim Üyesi Celal Selçuk Ünal ve Dr. Öğretim Üyesi Aydın Keskin tarafından ameliyat edilen Yemelek, kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Ameliyat Süreci ve Başarıyla Geçen Operasyon

Doç. Dr. Erdem Çetin, klinikte 9 yıldır kalp ameliyatları gerçekleştirildiğini belirterek, Nusret Yemelek için kalp anjiyosu sonrasında baypas kararı alındığını ifade etti. Çetin, "Ameliyatımız oldukça başarılı geçti. İki damarına baypas yaptık. Baypas ameliyatlarını kalbi durdurmadan yapıyoruz; bu da hastanın konforu açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Toparlanma Sürecindeki Hastanın Düşünceleri

Dr. Öğretim Üyesi Aydın Keskin, ameliyatın ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu ve taburcu edileceğini söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Celal Selçuk Ünal ise, klinikte açık kalp cerrahisi dahil olmak üzere tüm kalp ve damar ameliyatlarının gerçekleştirildiğini ifade etti. Ayrıca, ameliyathanede bulunan anjiyo cihazıyla hibrit yöntemle hem açık hem de kapalı ameliyatların birlikte yapıldığına dikkat çekti.

Nusret Yemelek'in Mesajı

Nusret Yemelek, ameliyatının doğum gününe denk geldiğini ifade ederek, "İkinci doğum günüme geçtim. Mutluyum ve sevinçliyim. Ameliyatım çok başarılı geçti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hiçbir zorluk çekmedim ve çok çabuk ayağa kalktım. Herkes kendisini doktorlarımızın emin ellerine bıraksınlar. Hiç çekinmeden doktorlarımıza başvurabilirler" dedi.

Karabük'te yaşayan 64 yaşındaki hasta, doğum gününde geçirdiği baypas ameliyatıyla sağlığına...

Karabük'te yaşayan 64 yaşındaki hasta, doğum gününde geçirdiği baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Nusret Yemelek (64) (solda) Kalp ve Damar Cerrahi Bölümünden Doç. Dr. Erdem Çetin (sol2), Dr. Öğretim Üyesi Celal Selçuk Ünal (sağ2) ve Dr. Öğretim Üyesi Aydın Keskin (sağda) tarafından ameliyat edildi. Ameliyatla sağlığına kavuşan Yemelek, yakında taburcu edilecek.

Karabük'te yaşayan 64 yaşındaki hasta, doğum gününde geçirdiği baypas ameliyatıyla sağlığına...

Karabük'te yaşayan 64 yaşındaki hasta, doğum gününde geçirdiği baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Nusret Yemelek (64) (solda) Kalp ve Damar Cerrahi Bölümünden Doç. Dr. Erdem Çetin (sol2), Dr. Öğretim Üyesi Celal Selçuk Ünal (sağ2) ve Dr. Öğretim Üyesi Aydın Keskin (sağda) tarafından ameliyat edildi. Ameliyatla sağlığına kavuşan Yemelek, yakında taburcu edilecek.

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