Kış boyu hasta olmak istemeyenler bunları eksik etmesin! Bağışıklık sistemini zırh gibi yapıyor

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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

Kış aylarının gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlar da artışa geçti. Hasta olmak istemiyorsanız ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız bu önerileri mutlaka dikkate alın. İlk olarak C vitamini açısından zengin olan portakalı düzenli şekilde tüketmeniz gerekiyor. Kış ayında düzenli tüketilen portakal soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara koruyucu etki sağlıyor. Aynı zamanda portakal içinde olan antioksidanlar bağışıklık sistemini destekliyor ve hastalıklara karşı savaşabiliyor. Anti enflamatuar özelliği olan zencefil de soğuk algınlığı, öksürük, boğaz ağrısı gibi hastalıklara iyi geliyor ve belirtileri azaltıyor. Zencefili çay olarak ya da yemeklerinize ekleyerek tüketebilirsiniz.





Aynı zamanda zencefil sindirimi kolaylaştırabilir. Probiyotikler açısından zengin olan yoğurt da bağırsak florasını düzenler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsak florası sağlıklı olan kişilerin vücudu enfeksiyonlarla daha kolay savaşır. Yoğurt protein ve kalsiyum gibi besin ögeleri açısından da zengindir. Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak da kış aylarının en iyi tercihi olacaktır. İçinde olan allicin isimli madde enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir ve iltihaplanmayı azaltır. Kış aylarında yemeklerinize ekleyerek ya da çiğ şekilde tüketerek faydalarını görebilirsiniz. Kış aylarında gribal enfeksiyonlara yakalanmak istemiyorsanız beslenmenize de dikkat etmeniz önemlidir. Aynı zamanda yeterli miktarda su içmek, düzenli hareket etmek ve uyku düzenine dikkat etmek bağışıklık sistemi için önem taşır.