Kişiye Özel İleri Tedavi Ürünleri Artık Yerli Üretilecek

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, kişiye özel yenilikçi ileri tedavi ürünlerinin Türkiye'de yerli olarak üretileceğini ve erken dönemde hastalara uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Yeni yönetmelik ve hedefler

Velioğlu, Sağlık Bakanlığınca 4 Eylül tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsan Doku ve Hücrelerinden Elde Edilen Ürünler ve Bu Ürünler ile ilgili Merkezler Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki çalışmaları değerlendirdi. Amaçlarının hücre, doku ve ileri tedavi tıbbi ürünleri alanında Türkiye'yi dünya çapında söz sahibi ülkelerden biri haline getirmek olduğunu vurguladı.

Velioğlu, "Kişiye özel yenilikçi ileri tedavi ürünleri artık ülkemizde yerli olarak üretilecek ve erken dönemde hastalarımıza uygulanmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

Hangi tedaviler yerli üretilecek?

Velioğlu, gen, kök hücre ve doku mühendisliği temelli tedavi ürünlerine dikkat çekerek, özellikle CAR-T Cell gibi hücre bazlı ileri tedavi ürünlerinin artık Türkiye'de üretileceğini ve bu hastaların yurt dışına gönderilmeyeceğini belirtti.

Hasta güvenliği ve izlenebilirlik

Yurt dışından getirilen doku ve hücre yerine hastanın kendi dokusu ya da uygun bağışçılardan sağlanan örneklerle üretilen yerli ürünlerin kullanılacağına işaret eden Velioğlu, bunun vücudun tedaviyi reddetme riskini azaltacağını ve tedavi başarı oranlarını artıracağını söyledi.

Üretilen ürünlerin yazılım ve üretim aşamasından hastaya uygulanmasına kadar anlık takip edileceğini anlatan Velioğlu, bu sayede hücre ve doku bazlı tedavilerin güvenli, etkin ve izlenebilir olacağını ifade etti.

Sağlık turizmi ve üretim ağının yaygınlaştırılması

Velioğlu, uluslararası kurallara uygun olarak geliştirilen bu tıbbi ürünlerin sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da kullanılabileceğini ve pek çok ülkenin hastasının Türkiye'yi tercih edeceğini belirterek bunun sağlık turizmi potansiyelini artıracağını kaydetti.

Kişiye özel tedavi ürünlerinin Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı koordinasyonunda geliştirileceğini söyleyen Velioğlu, yeni tedavi yöntemleri ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağlanacağını dile getirdi.

İlk merkez Adana'da faaliyete geçti

Kamuda atılan ilk adım olarak Adana Şehir Hastanesi'nde doku hücre merkezinin faaliyete geçirildiğini ve üretime başlandığını belirten Velioğlu, diğer şehir hastanelerinde de üretime başlanmasının planlandığını açıkladı.