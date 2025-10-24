Kök Hücre Tedavisi Nörolojik Hastalıklarda Standart Değil: Prof. Dr. Mehmet Canpolat Uyardı

Kök Hücre Tedavisi Nörolojik Hastalıklarda Standart Değil, Deneysel Aşamada

Prof. Dr. Mehmet Canpolat uyarıyor

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Canpolat, kök hücre tedavisinin çoğu nörolojik hastalık için henüz standart bir tedavi olmadığını, bunun deneysel bir yöntem olduğunu açıkladı.

Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de kök hücre tedavisine ilişkin çalışmaların sürdüğünü, ancak bu tedavilerin öncelikle standart yöntemlerle çözüm bulunamadığı durumlarda deneysel tedavi uygulamaları kapsamında değerlendirilebileceğini vurguladı.

Canpolat, sözlerini şöyle ifade etti: "Kök hücre tedavisi çoğu nörolojik hastalık için standart bir tedavi değil, deneysel bir tedavidir. Öncelikle hastalarda standart tedavi yöntemleriyle çözüm bulunamadığı zaman deneysel tedavi uygulamaları kapsamında gerçekleştirilebilir."

Uzman, kök hücre tedavisinin "her derde deva" şeklinde algılanmaması gerektiğini belirterek, "Gerek medya etkisi gerek çalışmacıların yayınladığı bilimsel veriler ile endüstrinin bu alanla aşırı ilgilenmesi bazen sansasyonel haberlere yol açabiliyor." dedi.

Canpolat, yakın gelecekte bu tedaviye yönelik sonuçların daha iyi görülebileceğini ifade ederek, hekimlerin süreci yakından takip ettiğini ve hastalara bilimsel veriler ışığında hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Hasta ve yakınlarına yönelik uyarısında Canpolat şunları kaydetti: "Kök hücre her derde deva değildir, bilimsel etik çerçevede kullanımı önemlidir. Bu noktada özellikle akademik yönden bu çalışmaları yürüten hekimlerimize güvenilmeli. Sansasyonel haberlere çok fazla itibar edip daha etkinliği net kanıtlanmamış, mekanizması net bir şekilde açıklanmamış süreçlere özellikle yönelirken dikkat etmeleri gerekiyor."

Canpolat ayrıca, yakın zamanda okudukları bir makalede geçen "kök hücre turizmi" kavramına dikkat çekerek, hastaların farklı yönlendirmelere maruz kalabileceğini, bu nedenle kanıtlanmış ve mekanizmaları bilinen tedavilerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. "Bunun için de şu anda sürecin devam ettiğini belirtmek istiyorum."

