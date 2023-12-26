Koronavirüsün bu etkisi ilk kez görülüyor! Duyanlar inanamıyor: Durum çok vahim!

Amerika'da Ender ve Dikkat Çekici Bir Koronavirüs Komplikasyonu: 15 Yaşındaki Genç Kızın Ses Tellerinde Felç!

Koronavirüs salgını, Amerika'da şaşırtıcı ve endişe verici bir durumu beraberinde getirdi. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 15 yaşındaki bir genç kızın, ses tellerinin felç olduğu ortaya çıktı. Bu olayın arkasındaki neden, genç kızın daha önce COVID-19'a yakalanmış olması. Doktorlar, bu durumu COVID-19'un nadir bir komplikasyonu olarak değerlendiriyor.

Kızın sağlık durumu, olaydan günler önce başlayan bir koronavirüs enfeksiyonuyla ilişkilendiriliyor. Nefes almada zorlanan genç kız, acil servise başvurduğunda diğer tüm sağlık parametreleri normaldi. Ancak yapılan laringoskopi sonucunda ses tellerinin felç olduğu belirlendi. Detaylı testler, başka bir neden bulamadı ve sonuç olarak durumun, COVID-19'un bir komplikasyonu olduğu tespit edildi.

Doktorlar, genç kıza konuşma terapisi ve ilaç tedavisi uygulamaya çalıştı, ancak bu yöntemler istenilen sonucu vermedi. Durumu düzeltmek için gırtlağında bir delik açılması gereken trakeotomi ameliyatı yapılması gerekti. Bu operasyon sayesinde genç kız, tüp yardımıyla özgürce nefes alabildi. Ancak trakeostomi, 15 ay boyunca sürdürülmek zorunda kaldı çünkü kız, bu müdahale olmadan normal bir şekilde nefes alamıyordu.





Harvard Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Danielle Larrow, bu tür komplikasyonların özellikle çocuklarda dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle astım gibi daha yaygın durumlarla karıştırılma riski bulunuyor. Kızın durumu, COVID-19 sonrasında çocuklarda kaydedilen ilk ses felci vakası olma özelliğini taşıyor.

Bu olay, koronavirüsün sadece yetişkinlerde değil, aynı zamanda çocuklarda da ciddi etkiler yaratabileceğini gösteren ender bir örneği sunuyor. Ses tellerinin felç olması, kontrolsüz kas hareketleri nedeniyle yiyecek ve sıvıların solunum yollarına kaçmasına yol açarak nefes almada zorluk ve diğer sorunlara neden olabilir.

Doktorlar, koronavirüsün sinir sistemini etkileyebileceğini belirterek, bunun genellikle tat ve koku kaybı gibi daha yaygın nörolojik komplikasyonlara sebep olduğunu ifade ediyorlar. Ayrıca, baş ağrıları, baş dönmesi ve bilişsel fonksiyonlarda bulanıklık gibi belirtiler de görülebilir. Bu vaka, salgının geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.