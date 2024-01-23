Kovid-19’un yeni varyantı alarm veriyor: Testlerde tespit edilemiyor, ilaçlara dirençli!

Kovid-19 salgınında yeni bir korku kaynağı ortaya çıktı: SARS-CoV-2’nin yeni varyantı. Bu varyant, diğer virüslere göre daha kolay bulaşıyor, testlerde tespit edilemiyor ve ilaçlara karşı dirençli. Uzmanlar, bu varyantın risk grubundaki kişileri daha çok tehdit ettiğini ve önlemlerin sıkılaştırılması gerektiğini söylüyor. Peki varyant nedir, neden endişe yaratıyor? Kurallara ve hijyene uymak neden bu kadar önemli? Detaylarda...

TÜRKİYE'DE BİNLERCE KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Türkiye’de Kovid-19 nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirdi. Salgının seyrini değiştiren SARS-CoV-2’nin yeni varyantı ise daha büyük bir endişe kaynağı. Bu varyantın diğer solunum yolu virüslerine göre daha bulaşıcı olduğu ve testlerde fark edilmediği bir gerçek.





Uzmanlar bu varyantın özellikle yaşlılar ve küçük çocuklar gibi riskli grupları daha çok etkilediğini ve hastane yatışlarını artırdığını vurguladı.



VARYANT NEDİR, NEDEN 'ENDİŞE UYANDIRIYOR'?



Virüslerin genetik olarak değişikliğe uğramasına ‘varyant’ adı veriliyor. Bazı varyantlar ise bulaşıcılığı ve hasta edici özelliği arttırıp, laboratuvar testlerinden ve ilaçların etkisinden kaçabiliyor. Bu tür varyantlara ‘endişe uyandıran varyantlar’ deniliyor. Kovid-19’un etkeni olan SARS-CoV-2’nin de bu tür varyantlar üretmeye devam ettiği kaydedildi. Dünyada Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor.





Kasım 2023’ten bu yana yeni varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte salgın daha da hız kazandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni varyantların bulaşıcılığının ve aşıya karşı direncinin araştırıldığını açıkladı. DSÖ, yeni varyantların yayılmasını önlemek için ülkelerin sınır kontrollerini ve karantina önlemlerini sıkılaştırması gerektiğini vurguladı.

AŞILAR YENİ VARYANTLARA KARŞI NE KADAR ETKİLİ?

Bu sorunun cevabını arayan bilim insanları, aşı çalışmalarına hız verdi. Uzmanlar yeni varyantlara karşı geliştirilen aşıların Türkiye’de henüz bulunmadığını, bu nedenle mevcut aşıların etkinliğinin test edildiğini söyledi.





Aşıların yeni varyantlara karşı koruyuculuğunun yüzde 50 ila 90 arasında değiştiğini, ancak bu oranın zamanla düşebileceğini belirtiliyor.

ÖNLEMLERE UYMAK NEDEN ETKİLİ?

Kovid-19’un yeni varyantı, testlerde tespit edilemediği ve ilaçlara dirençli olduğu için önlemlere uymak hayati önem taşıyor. Maske, mesafe, kalabalık ortamlardan kaçınma, el hijyeni, hastaların izolasyonu gibi pandeminin başında daha sıkı uyduğumuz önlemleri yeniden hatırlatılıyor.





Uzmanlar bu önlemlerin hem Kovid-19 hem de grip gibi diğer solunum yolu hastalıklarından korunmak için en etkili yöntem olduğunu söylüyor. Ayrıca risk grubundaki kişilerin aşı olmalarını ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için sağlıklı beslenmelerini, yeterli uyumalarını ve stresten uzak durmaları tavsiye edliyor.

