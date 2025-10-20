Lenf Bezi Büyümeleri: Prof. Dr. Mahmut Töbü 'Bir Santimetreden Büyükler Araştırılmalı'

Ege Üniversitesi uzmanından uyarı

Prof. Dr. Mahmut Töbü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak, bir sempozyum için geldiği Edirne'de AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Töbü, lenf bezlerinin lenf sıvısında dolaşan maddeleri filtreleyip vücudun enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan lenfositleri içerdiğini belirtti. "Lenf bezleri bir nevi süzgeç görevi görüyorlar," dedi ve lenfatik sistemin dokular arasındaki sıvının drenajını sağladığını aktardı.

Töbü, lenf bezlerinde farklı nedenlere bağlı olarak büyüme, şişlik ve kızarıklıklar oluşabildiğini vurguladı ve bu tür durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Hangi durumlarda dikkat edilmeli?

Töbü, toplumda bazen "ağrısız ise sorun yok" şeklinde bir algı olabildiğini ancak bunun yanıltıcı olduğunu belirterek, "Her lenf bezi büyümesinin dikkate alınması gerekiyor" ifadesini kullandı. Özellikle bir santimetreden büyük lenf bezlerinin mutlaka araştırılması gerektiğini kaydetti.

Uzman, düzenli sağlık taramalarının olası hastalıkların erken teşhisi açısından çok önemli olduğunun altını çizdi. Lenf bezi büyümelerinin toksoplazma gibi parazit kaynaklı hastalıklardan tüberküloz, lenfoma ve kansere kadar çeşitli nedenlere bağlı olabileceğini ifade etti.

Töbü, teşhis sürecinde ultrason ve kan testleri yapılması gerektiğini; gerekirse biyopsi alınmasının gerektiğini belirtti. Enfeksiyona bağlı büyümelerin genellikle ağrılı ve hassas olduğunu, 1-2 hafta içinde kaybolduklarını ancak 2 haftadan daha uzun sürmeleri halinde mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi.

Son olarak Töbü, erken tanının tüm hastalıkların tedavisi için belirleyici olduğunu ve erken başlanan tedavinin hayat kurtardığını vurguladı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Töbü, bir sempozyum için geldiği Edirne'de, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.