Limonu böyle tüketenler şifalanıyor! Meğer hiçbirimiz doğrusunu bilmiyormuşuz

Yapılan araştırmalar üzerine limon ve turunçgil meyvelerde doğal bileşenler limonoidin meme kanseri hücre gelişimini engellediği bilgisi verildi. Meyve tüketiminde meme kanseri riski düşürülürken limon kabuğu limon suyunun 5-10 katından daha fazla bulundurmaktadır.



LİMONUN KANSERLE MÜCADELESİ

Yapılan araştırmalar üzerine limonun kanser hücrelerinin öldürme de etkileri olurken iddialar üzerine limon kanser hücrelerini kemoterapiden 10 bin kat daha güçlü olduğu belirtildi. içerisinde yer alan doğal bileşenlerle beraber kanser hücrelerinin gelişimi engellenir.

Limon, kemoterapi tedavisinde bulunurken limonun kemoterapinin yan etkilerini hafifleteceği ve tedavinin etkinliğini artıracağını belirtti.





DONDURULMUŞ LİMONUN KANSER ÖNLEMESİ

Sağlık açısında daha faydalı olan dondurulmuş limon, rendelendiğinde limon kabuğundaki vitain ve besin maddelerinde erişimi kolay hale getirirken limon suyundan 5-10 kat daha fazla vitamin içerdiği görüldü. Kanser önleyici gücüne bakılarak araştırmalar sonucunda limon içeriğinde yer alan bileşenlerin kanser hücrelerini etkilediği büyümelerini durdurabildiğini gösterdi.



LİMON KABUĞUNUN FAYDALARI

Yalnızca suyu değil etli kısımlarıyla da meyve tüketilerek kabuğun birçok faydası bulunmaktadır. Limon kabuğu hem dondurularak hem de daha sağıklı olmasına yol açar.

-C vitamini açısından zengindir

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Lifler, mineraller ve esansiyel yağları barındırır

-soğuk algınlığı önler

-Çaylara, suya ya da yemeklere eklenerek soğuk algınlığına karşı koruma yapılır.

-Kilo vermeye yardımcı olur

-sindirim sistemini kontrol eder

-cilt sağlığını korur

-Stresle başa çıkmayı destekler

-Yaşlanma belirtilerini azaltır

