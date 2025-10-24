Medicana International İzmir'den Vapurlarda Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği

Medicana International İzmir'den vapurlarda meme kanseri farkındalığı

Medicana International İzmir Hastanesi, İzmir Körfezi'nde vapurda kadınların katılımıyla düzenlediği meme kanseri farkındalık etkinliğiyle dikkat çekti. Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik, İZDENİZ koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Etkinlikte neler yaşandı

Etkinlikte kadınlar, ellerinde pembe balonlarla vapura bindi. Yolculara, meme kanserine karşı kendilerini nasıl muayene etmeleri gerektiğini anlatan broşürler ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Yolcuların dikkatini çekmek amacıyla kadın personel tarafından "Bir sonraki durak, mamografi" çağrısı yapıldı.

Uzman değerlendirmesi

Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümünden Uzman Dr. Murat Keser, meme kanserini tanımlayarak uyarılarda bulundu. Keser, meme kanserinin meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirtti ve şunları kaydetti:

"Nadiren erkeklerde de görülebilir. Erken evrelerde genellikle belirti vermeyebilir ancak ilerleyen dönemlerde memede ele gelen sert bir kitle, meme başında çekilme, ciltte kızarıklık veya portakal kabuğu görünümü gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Erken tanı için düzenli olarak yapılan kendi kendine meme muayenesi, klinik muayene ve mamografi taramaları büyük önem taşır. Erken teşhis, tedavi başarısını ve yaşam süresini etkileyen en önemli belirleyicidir."

Katılımcıdan kişisel deneyim

Etkinliğe katılan Ela Betül Yılmaz, annesine koyulan meme kanseri teşhisinin uygulanan tedavilerle iyileştiğini anlattı. Yılmaz, erken teşhis vurgusu yaparak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

