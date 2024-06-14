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Nohut suyunu sakın dökmeyin! Faydalarını ilk kez duyacaksınız

Şifa deposu olan nohut, vegan ve vejetaryenlerin sıklıkla tercih ettiği bir protein örneğidir. Lezzetli tadı ve faydalı içeriği sayesinde sayısız hastalığa iyi gelen nohutun suyu da bir o kadar yararlıdır. Hatta öyle ki nohutu haşladıktan sonra kullanılan suyu dökmek yerine çeşitli şekillerde tüketmek, vücutta mucizevi etkiler yaratacaktır. İşte nohut suyunun faydaları...

Yayın Tarihi: 14.06.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 10:02
Nohut suyunu sakın dökmeyin! Faydalarını ilk kez duyacaksınız

Nohut, mutfaklarımızın vazgeçilmez bir parçası olarak, sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu sayısız fayda ile de öne çıkmaktadır. Nohutun haşlama suyu, genellikle göz ardı edilen ancak sağlığımıza pek çok olumlu etkisi olan bir üründür. İşte nohut suyunun sağlık üzerindeki etkileri...

Nohut suyu, yüksek protein ve diyet lifi içeriğiyle sindirim sistemimizi destekler. Protein, vücudun kas kütlesini koruması ve onarması için gerekli bir besin maddesidir. Diyet lifi ise bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sağlığını iyileştirir, kabızlık gibi sorunların önüne geçer.

Minerallerin gücü adına: Demir, Magnezyum ve Çinko

Nohut suyu, demir, magnezyum ve çinko gibi önemli mineraller açısından zengindir. Demir, oksijenin vücutta taşınmasında rol oynar ve enerji seviyelerimizi artırır. Magnezyum, kas ve sinir fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlar ve kemik sağlığını destekler. Çinko ise bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını iyileştirir.

Bağışıklık sistemini destekler 

nohut

Nohut suyu, bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleriyle de bilinir. Düzenli tüketimi, vücudun hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan oluşturur.

Antioksidan etkisi sunar 

Nohut suyu, antioksidan özellikleri sayesinde hücre yenilenmesini destekler ve vücudun serbest radikallerle mücadelesine yardımcı olur. Bu da yaşlanma belirtilerini geciktirir ve genel sağlığı korur.

İltihap ve ağrılara iyi gelir 

Nohut suyunun bel ve kas ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir. Romatizmal ağrıları hafifletir ve iltihaplı durumları yatıştırır. Ayrıca, gargara yapıldığında ağız içindeki yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Bağırsak sağlığını güçlendirir 

Nohut suyu, bağırsaklarda bulunan zararlı parazitleri temizleyici etkisiyle de dikkat çeker. Bu sayede sindirim sistemi daha sağlıklı bir şekilde çalışır ve genel bağırsak sağlığı korunur.

Nohutun kendisi de adeta şifa deposu! 

Nohut, yüksek protein ve lif içeriğiyle besleyici bir gıda olmanın ötesinde, birçok vitamin ve mineralin de kaynağıdır. İçerdiği B vitaminleri, magnezyum, çinko ve demir gibi mineraller, genel sağlığı destekler. Nohut, kan şekerini düzenler, kalp sağlığını korur ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

Nohutun diğer faydaları nelerdir? 

  • Kan şekerini düzenler: Nohut, düşük glisemik indeksli bir gıda olduğu için kan şekerini dengeler ve diyabet riskini azaltır.
  • Kalp sağlığını korur: İçerdiği magnezyum ve potasyum, kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını destekler.
  • Kilo kontrolüne yardımcı olur: Yüksek lif içeriği, tokluk hissi vererek aşırı yemek yeme ihtiyacını azaltır.

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