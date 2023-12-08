Önemsenmeyen o belirti kanser sinyali veriyor

Kanser belirtilerinin dikkate alınması erken tanı şansını artırır. Ancak bu belirtiler kansere özgü olmayıp çeşitli hastalıkların belirtisi de olabilir. o doktordan uykularını takip ettirecek çok önemli açıklamalar geldi. Detaylar haberimizde...







ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLEN KANSERİN YAYGIN BELİRTİSİ! GECELERİ BÖYLE UYANIYORSANIZ DİKKAT

Meme, rahim ağzı, kolon, prostat ve akciğer kanserlerinin taramayla erken teşhis edilebilen hastalıklar olduğunu söyleyen uzmanlar, dikkat edilmeyen belirtilere dikkat çekti. Kanserin pek bilinmeyen belirtilerinin tanıtılması.

Erken teşhis sağlık açısından önemlidir. Bu nedenle vücudunuzu dinlemek ve vücudunuzdaki küçük değişiklikleri ve reaksiyonları fark etmek çok önemlidir. Kanser dünya çapında ikinci önde gelen ölüm nedenidir. Doktorlar, "Erken teşhis hayat kurtarır" diyerek durumun önemine vurgu yaparak, kişileri bir uzmana başvurarak test yaptırmaya teşvik ediyor.

BU UZUN SÜREN SORUNLAR KANSERİN HABERCİSİ OLABİLİR

Uykuya dalmada zorluk veya uykuya dalmakta güçlük çekmenin nedeni stres, hava değişiklikleri ve çeşitli hastalıklar olabilir. Bu sorunların altında yatan nedenler genellikle küçük olsa da, uzun vadeli sorunlar kanser gibi ciddi bir hastalığın işareti olabilir.

GECELERİ UYKU SIRASINDA BUNLARI YAŞIYORSANIZ DİKKAT!

Dr. Deborah Lee gece kanserinin semptomlarını anlattı. Uzmanlar, ağrının geceleri ortaya çıkan en yaygın kanser semptomlarından biri olduğunu söyledi.

KANSER HASTALARININ YÜZDE 38'İNDE GÖRÜLÜYOR

Cancer Research UK, kanser hastalarının yaklaşık yüzde 38'inin uykuya dalarken orta ila şiddetli ağrı yaşadığını söylüyor.

Dr. Lee, ağrının birçok başka hastalık ve durumun sonucu olabileceğini ancak ağrının kanserli olduğunu belirlemeye yardımcı olabilecek bazı işaretlerin bulunduğunu açıkladı. "Ağrının kansere bağlı olabileceğinin işaretlerinden biri, geceleri daha da kötüleşen ağrının yanı sıra travma ile ilgili olmayan ağrıdır. İştah kaybı, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik, mide bulantısı ve kusma veya ateş gibi başka belirtiler olabilir."

GECELERİ DAHA HIZLI BÜYÜYOR

Doktor ayrıca kanser ağrısının geceleri daha kötü olmasının ana nedenlerinden birini açıkladı. Bu süre zarfında kanser daha hızlı büyür, bu nedenle zayıflatıcı semptomlar genellikle daha sonra ortaya çıkar.

UZUN SÜRÜYORSA MUTLAKA DOKTORA GÖRÜNÜN

Dr. Lee, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yattığınızda, tümörün ve çevre dokuların ağırlık dağılımını değişerek [potansiyel olarak ağrıya neden olur."

Uzman isim hastalara, vücudun herhangi bir yerinde üç hafta veya daha uzun süredir devam eden açıklanamayan ağrıları olması durumunda doktora gitmeleri gerektiğini söyledi. Lee, açıklamasını "Masum bir açıklaması olabilir, ancak uygun bir değerlendirmeye sahip olmanız gerekiyor." diyerek noktaladı.