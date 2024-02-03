Orta kulak iltihabına doğadan gelen şifayla kökten çözüm! Zeytinyağı ile karıştırmak yetiyor

Kulak otu, ismini kulak iltihaplarına çok iyi gelmesinden alan bir bitkidir. Kulak otu, ülkemizde daha çok Akdeniz ve Karadeniz Bölgesinde yetişmektedir. Kulak otu, ilkbahar ve yaz aylarında toplanarak taze veya kurutulmuş olarak kullanılabilir. Kulak otu, hem yemeklik hem de şifalı bir bitkidir. Kulak otunun faydaları, kullanım şekilleri ve yan etkileri nelerdir? Haber içeriğimizde...

KULAK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kulak otunun faydaları şunlardır:



* Basur memelerini giderir. Kulak otunun yaprakları ezilerek basur bölgesine uygulanabilir.

* Nasırları söker. Kulak otunun yaprakları nasırlı bölgeye sarılarak bir süre bekletilebilir.

* Cilt iltihaplarını giderir. Kulak otunun yaprakları zeytinyağı ile karıştırılarak merhem haline getirilip ciltteki iltihaplı yaralara sürülebilir.





* Egzamayı geçirir. Kulak otunun çayı demlenerek içilebilir veya egzamalı bölgeye pansuman yapılabilir.

* Orta kulak iltihabına çok iyi gelir. Kulak otunun yapraklarından çıkan su kulağa damlatılarak kulak ağrısı ve iltihabı giderilebilir.

* Damar sertliğine faydalıdır. Kulak otunun çayı demlenerek içilirse damarları yumuşatır ve kan dolaşımını düzenler.

* Mide ekşimesi ve ülsere faydalıdır. Kulak otunun çayı demlenerek içilirse mide asidini azaltır ve mide mukozasını korur.

* Guatr hastalığına iyi gelir. Kulak otunun çayı demlenerek içilirse guatrın büyümesini önler ve iyot eksikliğini giderir.

* İdrar söktürücüdür. Kulak otunun çayı demlenerek içilirse idrar yollarını temizler ve böbrek taşı oluşumunu engeller.





* Bağırsakları yumuşatır ve müshil olarak kullanılır. Kulak otunun çayı demlenerek içilirse kabızlığı giderir ve bağırsak hareketlerini artırır.



KULAK OTU NASIL KULLANILIR?

Kulak otu, salatası, turşusu, merhemi, çayı ve mezesi yapılabilmektedir. Kulak otunun kullanım şekilleri şöyledir:



Salatası

Kulak otunun yaprakları yıkanıp doğranarak salata malzemeleri ile karıştırılır. Üzerine limon, zeytinyağı, tuz ve baharatlar eklenir.

Turşusu

Kulak otunun yaprakları yıkanıp kavanoza dizilir. Üzerine sirke, su, tuz, sarımsak, karanfil, defne yaprağı ve istenilen baharatlar eklenir. Kavanoz ağzı sıkıca kapatılır ve serin bir yerde bir ay bekletilir.





Merhemi

Kulak otunun yaprakları yıkanıp ezilir. Zeytinyağı ile karıştırılarak krem kıvamına getirilir. Bu merhem ciltteki iltihaplı yaralara, nasırlara, basur memelerine veya egzamalı bölgelere sürülebilir.

Çayı



Kulak otunun yaprakları yıkanıp kurutulur. Bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı kulak otu yaprağı atılır. 10 dakika demlenmesi beklenir. Süzülerek günde 2-3 bardak içilir.

Mezesi

Kulak otunun yaprakları yıkanıp doğranır. Sarımsak, yoğurt, maydanoz, dereotu, tuz ve baharatlar ile karıştırılır. Servis tabağına alınır. Üzerine zeytinyağı gezdirilir.

KULAK OTU YETİŞTİRİCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Kulak otu yetiştiriciliği, kolay ve zahmetsiz bir işlemdir. Kulak otu, tohum, çelik veya yaprakla üretilebilir. Kulak otu, kuru, güneşli ve taşlı topraklarda iyi gelişir. Sulama, gübreleme ve budama gerektirmez. Kulak otu, ilkbahar ve yaz aylarında toplanabilir.



KULAK OTUNUN ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Kulak otu, şifalı bir bitki olmasına rağmen, bazı durumlarda zararlı olabilir. Kulak otunun zararları, yan etkileri şunlardır:



* Kulak otu, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kulak otu kullanmadan önce alerji testi yapılmalıdır.

* Kulak otu, kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kulak otu kullanmadan önce doktora danışmalıdır.





* Kulak otu, hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Kulak otu, rahim kasılmalarına ve düşüklere neden olabilir. Ayrıca sütün tadını değiştirebilir.

* Kulak otu, mide asidi fazla olan kişilerde mide yanmasına ve ekşimesine neden olabilir. Mide rahatsızlığı olanlar, kulak otu kullanmadan önce doktora danışmalıdır.