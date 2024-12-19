Prematüre Bebeklerde Erken Göz Tedavisi Hayati Öneme Sahip

Prematürelerde Erken Göz Tedavisi Hayati Öneme Sahip

Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, prematüre bebeklerde kalıcı görme bozukluklarının önlenmesi adına erken dönemde tedavi yapmanın kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Atilla, "Göz rahatsızlıkları çok hızlı ilerliyor; bazen 24 saatte, en geç 72 saat içinde karar verip tedavi uygulamamız gerekebiliyor," dedi.

Pandemi Döneminde Artan Prematüre Doğumlar

Sağlık kongresi için Antalya'da bulunan Atilla, prematüre bebeklerde görülen göz problemlerinin dünyada artan bir sorun hâline geldiğini belirtti. Yardımcı üreme tekniklerinin yaygınlaşması ve anne yaşının ilerlemesi nedeniyle erken doğumların daha fazla görüldüğünü vurguladı. Atilla, doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 10'unda prematüre bebeklerin gözlerindeki retina tabakasında ortaya çıkan ve görme kaybına yol açan hastalığın "prematüre retinopatisi" olduğunu açıkladı.

Tedavi Gereksinimi ve Riskler

Atilla, prematüre retinopatisinin kalıcı görme bozukluklarına neden olabileceğini ancak, bu bebeklerin yüzde 90'ının rahatsızlığının kendiliğinden gerilediğini, yüzde 10'unun ise tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'de yılda yaklaşık 1 milyon-1 milyon 250 bin arasında bebek doğduğunu belirten Atilla, 100 bin-120 bin arasında prematüre bebek olduğu ve bunların 10-12 bin'inde gözle ilgili problemler yaşandığını açıkladı. 34 haftadan küçük doğan bebeklere doğumdan sonraki dört hafta içinde detaylı göz muayenesi yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Göz Problemleri ve İzleme Süreci

Bebeklerin göz muayenelerinin düzenli olarak yapılmasının, görmeyi tehdit eden durumların önüne geçmek için önemli olduğuna değinen Atilla, "Prematüre bebeklerde gözlük ihtiyacı yüzde 50'lere çıkıyor," diye konuştu. Ayrıca, doğum sonrası enfeksiyonlar ve oksijen ihtiyacı gibi durumların göz problemlerini artırabileceğini dile getirdi.

Lazer Tedavisi ve Uzun Dönem Kontroller

Göz arkasındaki damarlanma yolunda sorunlu bir durum oluştuğunda lazer tedavisi uygulayabildiklerini belirten Atilla, tedavi sürecinin bununla bitmediğini, prematüre doğan bebeklerde gözlük ihtiyacının daha fazla görüldüğünü kaydetti. Şaşılık oranlarının zamanında doğan bebeklerde yüzde 1-2, prematüre bebeklerde ise yüzde 10'lar civarında olduğunu vurguladı.

Atilla, prematüre retinopatisi gelişmiş bireylerde alternatif göz hastalıklarının daha sık görüldüğünü, bu nedenle ileri aşamada kontrol ve tedavilerin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, sağlık kongresi için geldiği Antalya'da AA muhabirine, prematüre bebeklerde görülen göz problemlerinin dünyada artan bir problem olduğunu belirterek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.