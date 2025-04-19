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Prof. Dr. Özkan, Türkiye'nin İlk Çift Kol Nakilli Hastası Cihan Topal ile Buluştu

Rektör Özkan, Türkiye'nin ilk çift kol nakli hastası Cihan Topal ile buluşarak, organ bağışının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 22:52
Prof. Dr. Özkan, Türkiye'nin İlk Çift Kol Nakilli Hastası Cihan Topal ile Buluştu

Rektör Özkan, Türkiye'nin İlk Çift Kol Nakilli Hastası Cihan Topal ile Buluştu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 15 yıl önce gerçekleştirdikleri Türkiye'nin ilk çift kol nakli ameliyatından sonra Cihan Topal ile bir araya geldi. Rektör Özkan, makamında kabul ettiği Topal ile anlamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

15 Yıllık Umut Yolculuğu

Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hayata geçirilen çift kol nakli sürecinin ardından Cihan Topal'ı misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Yıllar önce sadece bir ameliyat değil bir umut inşa etmiştik. Bugün o umutla çocuklarının elini tutuyor, sevdiklerine sarılıyor. 15 yıl. Ve her anı, hayatla yeniden bağ kurmanın kanıtı." şeklinde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Organ Bağışı Çağrısı

Rektör Özkan, görüşmenin sonunda organ bağışının önemine değinerek, "Lütfen organ bağışı konusunda duyarlı olalım. Her bağış, yeni bir hikayenin başlangıcıdır." diyerek kamuoyuna bir çağrıda bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan (sağda), 15 yıl önce Türkiye'de ilk kez çift...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan (sağda), 15 yıl önce Türkiye'de ilk kez çift kol nakli yaptıkları Cihan Topal (solda) ile bir araya geldi.

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