Sağlık Bakanlığı'ndan Aşılama Açıklaması: Etimesgut'ta Aşı Yok İddiası Asılsız

Sağlık Bakanlığı, Etimesgut'ta aşı olmadığı yönündeki iddiaları yalanladı ve aşıların yeterli olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:36
Sağlık Bakanlığı'ndan Aşılama Açıklaması: Etimesgut'ta Aşı Yok İddiası Asılsız

Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Sağlık Bakanlığı, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı ve aşının eczanede 4 bin lira fiyatla satışta olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık, bu tür paylaşımların sosyal medyada kesinlikle gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Aşı Takip Sistemi Kayıtları

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, "Aşı Takip Sistemi kayıtlarımıza göre, Genişletilmiş Bağışıklama Programımız (GBP) kapsamındaki tüm aşılarımız yeterli düzeydedir. GBP kapsamında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmetini verdiğimiz herhangi aşının eczane ücreti 4 bin lira değildir." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların doğru bilgilere ulaşması için resmi kaynaklardan bilgi almaları önemle vurgulandı.

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