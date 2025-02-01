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Sağlık Bakanlığı'ndan SMA Tedavisi Üzerine Açıklama

Sağlık Bakanlığı, SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar ve gelecekteki araştırma verileri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 21:50
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA Tedavisi Üzerine Açıklama

Sağlık Bakanlığı SMA Tedavisine Dair Açıklama Yaptı

Sağlık Bakanlığı, spinal müsküler atrofi (SMA) hastalığına yönelik tedavi süreçlerinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık, SMA Bilim Kurulu'nun hastalığa ilişkin tıbbi gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve tedavi kararlarının bilimsel verilere dayandığını vurguladı.

Mevcut Tedavi İlaçları

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, SMA hastalığında dünya genelinde kullanılan Nusinersen ve Risdiplam etken maddeli iki ilaç ile ilgili bilgiler paylaşıldı. 2017 yılında Yurt Dışı İlaç Listesi'ne eklenen Nusinersen'in, 2022 yılında ruhsatlandırılarak geri ödeme kapsamına girdiği belirtilirken, Risdiplam'ın ise 2020'de listeye eklendiği, 2024 yılında ruhsatlandırılacağının altı çizildi.

Zolgensma İlaç Değerlendirmesi

Ayrıca, Zolgensma isimli ilacın, SMA Bilim Kurulu tarafından mevcut tedaviden daha üstün olduğuna dair yeterli kanıt bulunmadığı için Yurt Dışı İlaç Listesi'ne dahil edilmediği ifade edildi. Bu bağlamda, SMA Bilim Kurulu'nun hastalığın tedavisine yönelik tıbbi gelişmeleri titizlikle izlediği kaydedildi.

Uzun Dönem Veri ve Ekonomik Değerlendirme

Açıklamada, uluslararası çok merkezli ve yüksek kaliteli klinik araştırmaların sağlanacağı uzun dönem verilerinin SMA konusundaki kararların temelini oluşturacağı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı'nın takip ettiğimiz süreçlerin, uygulamaya konulan tedavilerin hastalara sağladığı fayda ile maliyet açısından rasyonelleştirmeyi içerdiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurullar, yeni tedavi seçeneklerini değerlendirirken Türkiye'nin toplam ilaç harcama bütçesini ve diğer hastalıkların tedavi süreçlerini göz önünde bulunduracağını ifade etti. Türkiye, vatandaşlarına sunduğu ilaç ve tıbbi cihaz hizmetleriyle dünya genelinde önemli sosyal devletlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

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