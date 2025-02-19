Samsun'da Yutma Bozuklukları Polikliniği Hizmete Açıldı

Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Yutma Bozuklukları Polikliniği açılışı gerçekleştirildi. Açılış, hastalara modern tanı ve tedavi yöntemleri sunarak, dikkatli ve etkili bir hizmet vermeyi hedefliyor.

Uzman Kadro ile Multidisipliner Hizmet

Poliklinikte, kulak burun boğaz uzmanı, nörolog, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen ve genel cerrahi uzmanı gibi çeşitli uzmanlardan oluşan bir ekip görev alacak. Yutma bozukluklarına yönelik tedavi süreci, uzman hekimler tarafından detaylı değerlendirme yapılarak, her hastaya özel tedavi planı oluşturulması şeklinde gerçekleştirilecek.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, yutma bozukluklarının tedavisinin özellikle inme ve kanser hastaları ile çeşitli nörolojik rahatsızlıkları olan kişiler için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Özdemir, hastaların genellikle geç tanı aldığını ve tedavilerinin geciktiğini ifade etti.

Hızlı ve Etkili Tanı Süreci

Özdemir, "Polikliniğimizde bu süreç çok daha hızlı işlemekte, tanı ve tedavi erken aşamada başlamaktadır" dedi. Hastalar poliklinikte geldiğinde, kulak burun boğaz uzmanları Dr. Ayşe Çeçen ve Dr. Esra Yılmaz tarafından endoskopik muayene yapılır, dil ve konuşma terapisti Aslı Aybüke Erensoy beslenme düzenini ayarlarken, nörolog Dr. Hasan Doğan gerekli muayeneleri gerçekleştiriyor. Hastanın diyet planı ise diyetisyen Nursevin Ünal Bekar tarafından hazırlanmakta.

Nörolojik Rahatsızlıkların Etkisi

Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Doğan, sağlıklı bir yutma sürecinin sinir ve kas işlevlerinin düzgün çalışmasına bağlı olduğunu vurguladı. Doğan, nörolojik hastalıklarda yutma bozukluklarının sık görüldüğünü, inme geçiren hastaların yaklaşık %50'sinin erken dönemde yutma güçlüğü yaşadığını belirtti.

Poliklinik, hastalara aynı gün hem tanı koymakta hem de tedavi süreçlerini başlatmakta. Eğer hasta ağızdan beslenemezse, tüplü beslenme ürünleri tercih edilerek gerektiğinde tüplü beslenmeye geçilmektedir. Doğan, böyle bir eksikliğin bulunduğu düşüncesiyle poliklinik açarak hastalara destek olmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Açılış törenine Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ümit Çallı da katıldı.

Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verecek Yutma Bozuklukları Polikliniğinin açılışı gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verecek Yutma Bozuklukları Polikliniğinin açılışı gerçekleştirildi.