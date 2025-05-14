Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İlk Kornea Nakli Gerçekleştirildi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Tarihi An

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Amasya'da hayatını kaybeden bir organ bağışçısından alınan korneayı 83 yaşındaki bir hastaya başarıyla nakletti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastanede ilk kez kornea naklinin uygulandığını belirti. Çallı, uzun süredir bu ameliyat için hazırlık yaptıklarını ifade ederek, "Gerekli cerrahi donatımları sağladık ve prosedürleri tamamladıktan sonra nihayet ilk hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız daha önce geçirdiği bir ameliyat sonrasında kornea dokusunda beyaz leke gelişen 83 yaşında bir birey. 46 yaşındaki donörden elde ettiğimiz korneayı başarıyla nakil ettik. Umarım hastamıza ışık olmayı başarırız," dedi.

Kornea Bankası Kuruluyor

Doç. Dr. Ümit Çallı, hastanenin artık kornea temin eden bir merkez haline geldiğinin altını çizdi. "Daha önce bağlı olduğumuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin kornea bankasına gönderdiğimiz korneaları temin ediyorduk. Şimdi hastanemiz bünyesinde kornea bankası kurma çalışmaları başlatıyoruz. Bu gelişme ile birlikte nakil sayısını artırmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Hastanın Durumu ve Ameliyat Süreci

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları uzman doktoru Emre Aydın, 83 yaşındaki hastanın daha önce katarakt ameliyatı geçirdiğini ve yaşla beraber korneada beyazlaşmanın (tıbbi adıyla lökom) meydana geldiğini belirtti. Aydın, "Hasta 2,5 yıldır nakil sırası bekliyordu. Sonrasında hastanemize başvurdu ve ekipman ile donanımlarımızı tamamladıktan sonra başarılı bir ameliyatla naklimizi gerçekleştirdik," dedi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Amasya'da vefat eden bir erkek organ bağışçısından alınan korneayı 83 yaşındaki bir hastaya nakletti. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı (sağ 2), açıklamada bulundu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Amasya'da vefat eden bir erkek organ bağışçısından alınan korneayı 83 yaşındaki bir hastaya nakletti. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı (sağ 2), açıklamada bulundu.