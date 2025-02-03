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Şanlıurfa'da Ambulansta Doğum: Bebek Sağlık Çalışanının Adını Aldı

Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan kadın, UMKE görevlisinin adını yeni doğan bebeğine verdi. Ekip, süreci başarıyla yönetti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:26
Şanlıurfa'da Ambulansta Doğum: Bebek Sağlık Çalışanının Adını Aldı

Şanlıurfa'da Ambulansta Doğum Olayı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yaşayan N.D, doğum sancıları çekince bölgeye ambulansta sevk edildi. Ancak hastaneye ulaşmadan, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personeli Fehime Özger ve sağlık personeli Şehnaz Konur'un yardımlarıyla doğum gerçekleşti.

Ekip Başarısıyla Doğum Süreci

Ambulanstaki sağlık ekibi, doğum sırasında annenin ve bebeğin sağlık durumunu sürekli kontrol ederek sürecin sorunsuz bir şekilde geçmesini sağladı. Doğumun ardından, anne N.D. ve yeni doğan kız bebek, kontrol amaçlı olarak Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü.

Bebeğe Fehime Adı Verildi

N.D, 3 kilo 820 gram ağırlığındaki bebeğine, doğumda kendisine yardımcı olan Fehime Özger'in adını verdi. Özger, bu özel isimlendirmeden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Güzel bir duygu, sonuçta bu bizim yaptığımız ilk doğum değil ama ekipçe çok başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Eğitimli arkadaşlarımızla bu zor anı başarıyla atlattık. Heyecan verici bir anıydı" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) görevlisinin adını...

Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) görevlisinin adını bebeğine verdi.

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