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Sarımsağı böyle tüketince faydası 8'e katlanıyor! Sarımsağı dolaptan çıkarın ve kavurmaya başlayın

Sarımsağın sıradan bir baharat olmaktan çıkıp sağlık için mucizevi bir etkiye sahip olduğunu biliyor muydunuz? Peki sarımsağı kavurunca neye iyi gelir, kavrulmuş sarımsak nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 23.02.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 14:24
Sarımsağı böyle tüketince faydası 8'e katlanıyor! Sarımsağı dolaptan çıkarın ve kavurmaya başlayın

Sarımsak, içerdiği antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve fitokimyasallar sayesinde sağlığımız için birçok yarar sağlar. Kavrulmuş sarımsak ise hem lezzetli hem de şifalı bir atıştırmalık olarak sofralarınızda yer alabilir. Peki kavrulmuş sarımsak nasıl yapılır? Kavrulmuş sarımsak neye iyi gelir? İşte bu soruların cevapları ve daha fazlası…

KAVRULMUŞ SARIMSAK NASIL YAPILIR?

Kavrulmuş sarımsak yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

• 1 baş sarımsak

sarımsak

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• Tuz, karabiber, kekik, pul biber gibi baharatlar

Bu malzemeleri kullanarak kavrulmuş sarımsağınızı şu şekilde yapabilirsiniz:

• Sarımsağın başını keskin bir bıçakla yarın ve dişlerini ayırın. Sarımsakların kabuklarını soyun.

• Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve sarımsakları üzerine yayın. Zeytinyağı ve baharatları sarımsakların üzerine gezdirin.

sarımsak kavurmak

• Fırını 180 dereceye ayarlayın ve sarımsakları yaklaşık 20 dakika kadar kızarana kadar pişirin.

• Kavrulmuş sarımsağınız hazır. Afiyet olsun.

Kavrulmuş sarımsağı, ekmek üzerine sürerek, salatalara ekleyerek, çorbalara katılarak veya tek başına tüketebilirsiniz. 

KAVRULMUŞ SARIMSAK NEYE İYİ GELİR?

Kavrulmuş sarımsak, sağlığımız için birçok fayda sunar. İşte kavrulmuş sarımsağın faydalarından bazıları:

• Kavrulmuş sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığı, grip, boğaz ağrısı gibi hastalıklara karşı korur. Kavrulmuş sarımsak, içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallerden arındırır ve hücre hasarını önler.

kavrulmuş sarımsak hakkında

• Kavrulmuş sarımsak, kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını korur. Kavrulmuş sarımsak, içerdiği allisin adlı bileşik sayesinde kan damarlarını genişletir ve kan akışını kolaylaştırır. Ayrıca kavrulmuş sarımsak, kolesterol seviyelerini düşürür ve kan pıhtılaşmasını önler.

• Kavrulmuş sarımsak, sindirim sistemini destekler ve kabızlık, şişkinlik, gaz gibi sorunları giderir. Kavrulmuş sarımsak, içerdiği lifler sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve bağırsak florasını dengeler. Ayrıca kavrulmuş sarımsak, mide ülseri, gastrit, reflü gibi rahatsızlıkları önler veya hafifletir.

kavrulmuş sarımsak

• Kavrulmuş sarımsak, cilt sağlığını destekler ve ciltteki leke, sivilce, akne gibi problemleri giderir. Kavrulmuş sarımsak, içerdiği antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde cildi besler, nemlendirir ve yeniler. Ayrıca kavrulmuş sarımsak, ciltteki iltihaplanmayı azaltır ve cilt enfeksiyonlarını önler.

• Kavrulmuş sarımsak, saç sağlığını destekler ve saç dökülmesi, kepek, saç kırılması gibi sorunları giderir. Kavrulmuş sarımsak, içerdiği sülfür, selenyum, bakır ve çinko gibi mineraller sayesinde saç köklerini güçlendirir, saç büyümesini hızlandırır ve saç derisini temizler. Ayrıca kavrulmuş sarımsak, saçlara parlaklık ve yumuşaklık verir. 

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