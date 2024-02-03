Sıcak suyla banyo yapmayı sevenlere üzücü detay! Uzmanlar uyarıyor: Bu tehlikeli cilt hastalığına yakalanmanız an meselesi

Kışın soğuk havadan kaçmak için sıcak suyla banyo yapmak çok cazip gelebilir. Ancak bu alışkanlık cildinize fayda yerine zarar verebilir. Sıcak suyla banyo yapmak, cildin kurumasına, tahriş olmasına ve seboreik egzama gibi cilt hastalıklarının ortaya çıkmasına veya kötüleşmesine neden olabilir. Peki sıcak suyla banyo yapmak neden zararlıdır, seboreik egzama nedir ve nasıl önlenir? İşte merak ettiğiniz soruların yanıtları…

SICAK SUYLA BANYO YAPMAK NEDEN ZARARLIDIR?

Sıcak su, cildin doğal yağlarını ve nemini kaybetmesine neden olur. Bu da cildin kurumasına, çatlamasına, kaşınmasına ve iltihaplanmasına yol açar. Ayrıca sıcak su, ciltteki bakteri ve mantarların üremesini kolaylaştırır. Bu da seboreik egzama gibi cilt hastalıklarının tetiklenmesine sebep olur.





Bir dermatoloji uzmanı, özellikle kış aylarında cildin kurumasını artırabilecek iç mekân ısıtmaları ve uzun süre sıcak suyla yapılan banyolar semptomları arttırdığını ve kapalı mekanlarda kullanılan ısıtma sistemleri, içerideki havanın kurumasına yol açabildiğini belirtiyor. Bunun da cildin daha çabuk kurumasına ve tahriş olmasına neden olabildiğini vurguluyor.

SEBOREİK EGZAMA NEDİR?

Seboreik egzama, ciltte kırmızı, sarımsı, pullu lezyonlarla kendini gösteren, kaşıntıya sebep olan bir cilt hastalığıdır. Seboreik egzama genellikle kafa derisi, yüz, kulaklar, göğüs, sırt ve kasıklarda görülür.





Seboreik egzama genellikle genç yetişkinlerde ve orta yaşlı bireylerde daha sık görülüyor. Stres, genetik faktörler ve bağışıklık sistemi sorunları da bu durumun ortaya çıkmasında etkili.



SEBOREİK EGZAMADAN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Seboreik egzama ve benzeri cilt sorunlarından korunmak ve semptomları hafifletmek için alınabilecek önlemlerden bahseden aynı uzman, cildi temiz tutarken aşırı yıkamaktan kaçınmak gerektiğini, çok sıcak su yerine ılık su kullanarak cildinizi kurutmadan temizlemenin yararlı olacağını belirtiyor. Banyodan sonra nemlendirici kullanarak cildi nemli tutmanın önemli olduğunu da ayrıca belirtiyor.





Saç derisini düzenli olarak temizlemek ve uygun şampuanları kullanarak saç bakımına özen göstermekte çok önemli bir faktör. Cildi aşırı kimyasal içeren ürünlerden korumak, parfüm ve alkol içermeyen ürünleri tercih etmek seboreik egzamadan korunmamız için gerekli olan yöntemler. Sağlıklı ve dengeli bir diyet benimsemek, stresten kaçınmak bu nokta da çok önemli. Belirtiler ortaya çıkarsa veya şiddetlenirse bir dermatoloğa danışarak kişisel bir tedavi planı oluşturmanızda fayda görülüyor..