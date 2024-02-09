Sivilcenin tedavisi bambaşka yerde çıktı! Bunu bir kez yaptıranın cildi yenileniyor

Dünden bugüne geleneksel tıbbın en faydalı yöntemlerinden biri olan kupa tedavisi, maddi ve manevi her türlü hastalığın iyileşmesine yarayan bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in sünneti olarak bilinen hacamat tedavisi, Sağlık Bakanlığınca tanınan ehliyete sahip bir doktor tarafından yapılabilmektedir. Bu tedavinin, bu tedaviyi kullanmaya yetkili hastane, klinik veya sağlık merkezindeki hekimin onayı ile yapılması gerekmektedir.

Genellikle sırtta kullanılır ancak hastalığa veya semptoma bağlı olarak kafa ve vücuttaki diğer akupunktur noktalarında da kullanılabilir. Ancak hangi bölgelerin tedavi edileceğine doktorunuz karar vermelidir.

Cildin yıpranma ve yıpranmasındaki en önemli faktörlerden biri, sürekli içe dönük düşünme, üzüntü ve endişenin cildinizi yıpratabilmesi ve sizi gerçek yaşınızdan daha yaşlı göstermesidir. Bu aynı zamanda kişinin mizacına da bağlıdır. Cilt güzelleştirmede hacamat, birçok kimyasaldan, hatta Botoks denilen kimyasaldan daha güçlü ve etkilidir. Bu kimyasalın hiçbir zararı ya da yan etkisi yoktur.





Cilt güzelleştirme tedavisi için hacamat işleminin tıp bilgisine sahip bir profesyonel tarafından yaptırılması en doğrusudur. Hacamat yapacak kişinin doktor ya da hemşire olmasına gerek yoktur. Ancak hacamat yapan kişinin minimum kurallarını ve çalışma prensiplerini anlaması halinde hacamat daha da faydalı olur.

Bir diğer etkili cilt tedavisi ise sülük tedavisidir. Sülük ile hacamatı birlikte yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız.

Yüzünüze sülük uygulamadan önce en az 5-6 hacamat seansı geçirmiş olmanız gerekmektedir. Çünkü hastanın kanındaki toksik madde miktarı yüksekse yüze sülük uygulamak yara izi bırakabilir.

Daha önce hiç hacamat ya da sülük deneyimi yaşamamış kişiler için, 5-6 hacamat seansından sonra kandaki toksik maddelerin çoğu uzaklaştırıldığı için yara izi kalma riski minimum düzeydedir. Ayrıca uygun sülüğü uygun sinire bağlamanız gerekir.

Hacamat sivilceleri tedavi edebilir mi?

Tıbbi hacamat ergenlik sivilcelerinin tedavisinde çok etkilidir çünkü vücudun ve kanın detoksifikasyonuna neden olur. Ancak hastaların düzenli kontrollere ve yüz hacamat seanslarına katılmaları gerekmektedir. İnatçı vakalar üzerinde tıbbi hacamat ile birlikte sülük kombinasyonu tedavinin etkisini artırabilir.

Hacamatın cilt sorunları üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğuna inanılmaktadır. Kan almanın amacı cildi temizlemek ve iyileştirmektir.