Sürekli mutsuz, negatif olanlara kötü haber! Bu hastalıklar yakanızı bırakmayabilir

Sürekli üzgün ve depresif olan insanların bu hastalığa yakalandığı tespit edildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÜREKLİ OLUMSUZ DÜŞÜNEN İNSANLARIN HASTALIĞI

Hollanda Kanser Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre sürekli olarak stres, anksiyete, depresyon gibi etkenlerin immünoterapi tedavi sonuçlarını tehlikeye attığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada 90 hasta üstünde uygulama yapıldı. Çalışma başlangıcında kişilerin yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi ve immünoterapi öncesinde duygusal sıkıntı yaşayan kişilerin ortaya çıkması için anket uygulandı. Kişiler 28 ay boyu takip edildi. Araştırmayı yürüten uzman isim konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;





'Sonuçlar duygusal sıkıntının tümöre karşı bağışıklığı olumsuz şekilde etkileyeceğini ortaya çıkardı. Neoadjuvan immünoterapi öncesinde duygusal sıkıntısı olan kişiler belirgin stres, anksiyete, depresyon belirtisi göstermeyen kişilere oranla tedaviye daha az yanıt veriyor. Duygusal sıkıntı 2 sene içinde daha yüksek şekilde nüks etme riskini ve metastaz riskini ortaya çıkarıyor. Çalışmada kanser hastalarının spesifik immünoterapötik tedaviyle desteklense bile duygusal ve psikolojik durumuyla immün yanıt arasındaki bağ açıkça ortaya çıkıyor. Stres hormon üretimi yoluyla tümör büyümesini ve direncini teşvik edebiliyor ve bağışıklık sistemi hücrelerini zayıflatıyor. Kanser hastaları arasında stres, anksiyete, depresyon yaygın olduğu için hastanın duygusal ve psikolojik durumunun tedavide ayrılmadan ele alınması gerekiyor.'