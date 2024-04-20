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Sütten yoğurttan bin kat faydalı! Öğrenince her gün bardak bardak içmek isteyeceksiniz

Günlük süt ve yoğurt tüketimi oldukça önem arz etmektedir. Fakat süt ve yoğurttan daha önemli tüketmeniz gereken besin vardır. Peki, bu besin nedir?

Yayın Tarihi: 20.04.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 12:18
Sütten yoğurttan bin kat faydalı! Öğrenince her gün bardak bardak içmek isteyeceksiniz

Sağlıklı olsa da olmasa da hemen herkesin tüketmesi gereken besinler arasında yer alan süt ve yoğurttan daha faydalı bir besin var bu da kefir. Sütün mayalanmasıyla elde edilen kefir oldukça yoğun kıvamlı asitli bir içecektir. Keçi sütü, inek sütü ve koyun sütünden yapılan ve mayalandıktan sonra kefir mayası katılan süt ile kefir yapılmakta. Kefirin asıl kökeni Kafkasya'ya dayanmakla beraber faydaları saymakla bitmemektedir. 

Kefirin Faydaları Nelerdir?

Kefir, sütün mayalanması ve içine kefir mayası eklenmesiyle elde edilir. kefirin faydaları arasında ise 

Sindirim sistemine fayda sağlaması, 

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi,

Kalsiyum kaynağı olması, 

Protein deposu olması, 

Laktoz içermesi,

Kefir

Kolesterol düzeyini dengelemesi, 

Vücuttaki iltihaplanmayı azaltması, 

Sindirim sorunlarının giderilmesi,

Düşük kalorili olmasından dolayı tokluk hissi vermesi, 

Mental sağlığa fayda sağlamasıyla bilinir. 

İçeriğinde yer alan probiyotiklerden ötürü beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etki yaratmasıyla ön plana çıkmaktadır. Kefir tüketimini düzenli hale getirdiğiniz zaman sağlık açısından size ne kadar fayda sağladığını görebileceksiniz. Kefir tüketimini diyet esnasında da düzenli hale getirirseniz daha kolay kilo verebilecek ve tokluk hissi yaşayacaksınız. Kefiri tüketirken sade olarak tüketmeye ve katkısız olmasından emin olmanız önemlidir. Meyveli kefirlerin içerisinde şeker olduğundan herhangi bir faydası olmayacaktır. 

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