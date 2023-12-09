Tek ayak üzerinde duramayanlara şok kötü haber! Hemen kendinizi kontrol edin

İngiltere, ABD, Avustralya, Finlandiya ve Brezilya'daki uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar üzerine denge ve ölüm oranları hakkında incelemeler düzenlendi. 12 yıllık olan bir araştırma sonuçlanmasıyla verilerin çarpıcı olması ortalığı karıştırırken yaşlılar ise 10 saniye süreyle tek ayak üzerinde duramıyorsa 10 yıl içerisinde herhangi bir durumdan ötürü hayatını kaybettiği görülebilir.





Araştırmalar sonucunda ciddiye alınarak konu üzerinde kontroller sağlanarak tavsiyelerde bulundu. Kontroller üzerine dahil olmasıyla aeorobil gücü ve esneklik aksine, denge nispeten hızlı şekilde azalmalar yaşanırken on yılına kadar iyi koruma yaşandı. 2008-2020 yılları aralığında yapılırken değişkenliğe ve yürüyüşündeki stabil bulguların olmasıyla 1702 kişinin takibi sürüldü. Başlangıçta herhangi bir destek olmadan 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmaları istenirken, her iki ayak içinde en fazla 3 deneme yapılmasına sonuca varılıyor.