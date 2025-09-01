Tokat'ta KKKA Teşhisi: 1 Kişi TOGÜ'de Tedavi Görüyor

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hastanede takip sürüyor

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan 1 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Hastanın, vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra şikayetlerinin başladığı ve daha sonra TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurduğu bildirildi.

Yoğun takip altında tedavi edilen hastanın genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne, 1 Ocak-1 Eylül tarihleri arasında vücuduna kene yapışan 58 kişi başvurdu. Bu kişilerden hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 55'i taburcu edildi, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

Yetkililer, kene ile temas sonrası derhal sağlık kuruluşuna başvurulması ve kenelerin uygun yöntemlerle çıkarılması gerektiğini vurguluyor.