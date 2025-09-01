DOLAR
41,12 0,16%
EURO
48,22 -0,13%
ALTIN
4.587,37 -0,54%
BITCOIN
4.503.017,33 -0,38%

Tokat'ta KKKA Teşhisi: 1 Kişi TOGÜ'de Tedavi Görüyor

Tokat'ta kene ısırığı sonrası KKKA tanısı konulan 1 kişi TOGÜ Hastanesi'nde tedavi altında; yıl içindeki kene başvurularında 58 kişi kayıtlı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:30
Tokat'ta KKKA Teşhisi: 1 Kişi TOGÜ'de Tedavi Görüyor

Tokat'ta KKKA Teşhisi: 1 Kişi TOGÜ'de Tedavi Görüyor

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hastanede takip sürüyor

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan 1 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Hastanın, vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra şikayetlerinin başladığı ve daha sonra TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurduğu bildirildi.

Yoğun takip altında tedavi edilen hastanın genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne, 1 Ocak-1 Eylül tarihleri arasında vücuduna kene yapışan 58 kişi başvurdu. Bu kişilerden hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 55'i taburcu edildi, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

Yetkililer, kene ile temas sonrası derhal sağlık kuruluşuna başvurulması ve kenelerin uygun yöntemlerle çıkarılması gerektiğini vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKKA Aşısının Klinik Öncesi Çalışmaları Eylülde Tamamlanacak
2
Vücudunuzda sık sık morluklar çıkıyorsa aman dikkat! Sebebi o hastalığın ilk belirtisi olabilir
3
Tokat'ta KKKA Teşhisi: 1 Kişi TOGÜ'de Tedavi Görüyor
4
İsrail'in Gazze Saldırıları: Gün Boyu Bombardımanlarda 58 Kişi Öldü
5
Uşak'ta Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları 3 Kişiye Umut Oldu
6
Gazze'de Bir Bebek Daha Açlıktan Öldü: Ranya Gaban
7
Nasır Hastanesi Saldırısı: Gazeteci Cemal Bedah Kurtuldu, Bacağını Kaybetti

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu