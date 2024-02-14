Topuk dikenin çaresi bulundu! Akşamdan ağrılı bölgeye sür, streç filme sar

Topuk dikeni, ayak tabanındaki bağ dokusunun iltihaplanması veya topuk kemiğinde diken şeklinde bir çıkıntı oluşması sonucu ortaya çıkan ve yürümeyi güçleştiren bir sağlık sorunudur. Topuk dikeni nasıl geçer? Topuk dikenine ne iyi gelir? Topuk dikenine karşı bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir? İşte detaylar...

TOPUK DİKENİ NEDİR, NEDEN OLUR?



Topuk dikeni, ayak bağ dokusunun topuğa yapışmasından veya topuk kemiğinde diken şeklinde bir çıkıntı oluşmasından kaynaklanan bir hastalıktır. Topuk dikeni olan kişiler, topuklarında şiddetli ağrı ve acı hissederler. Topuk dikeni bulaşıcı değildir ve tedavi edilebilir.





Topuk dikeni birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

* Kas ve bağ dokuda meydana gelen zedelenmeler

* Ayaklara, özellikle topuklara aşırı yük binmesi

* Obezite veya fazla kilolar

* Yanlış ayakkabı/terlik seçimi (Ortopedik olmayan ayakkabılar ve terlikler kullanmak)

* Yanlış egzersizler (Yanlış şekilde yapılan koşu ve zıplama hareketleri)

* Gün içinde uzun süre ayakta kalmak

* Düz tabanlı olmak

* Yaşın ilerlemiş olması

* Bel romatizması ya da şeker hastalığı gibi çeşitli hastalıklar

TOPUK DİKENİNE NE İYİ GELİR?

Topuk dikeni sorunu yaşayanlar, doktorlarına danışarak uygun bir tedavi planı belirlemelidirler. Doktorunuzun önerilerine ek olarak, topuk dikenine iyi geldiği söylenen bazı bitkisel yöntemleri de deneyebilirsiniz. Ancak bu yöntemleri doktorunuzun onayı olmadan uygulamamalı, olası yan etkileri göz önünde bulundurmalısınız.

Topuk dikenine iyi gelen bitkisel yöntemlerden bazıları şunlardır:

Elma Sirkesi

Elma sirkesi, içindeki mineraller sayesinde bağ dokularının iyileşmesine yardımcı olur. Bir leğen veya kova içine su ve elma sirkesi karıştırarak ayaklarınızı bu suda yarım saat bekletebilirsiniz. Bu işlemi her akşam yapabilirsiniz.





Epsom Tuzu

Epsom tuzu, ayak detoksu için kullanılan bir maddedir. Ayak sağlığını korumak ve topuk dikenini iyileştirmek için, su ve epsom tuzu karışımında ayaklarınızı 30 dakika bekletebilirsiniz. Epsom tuzu, topuk dokusunu rahatlatır ve iltihabı azaltır.

Zencefil Çayı

Zencefil çayı, birçok hastalığın çaresi olan bir bitkidir. Topuk dikeni için de faydalıdır. Zencefil çayı, topuk dokusunu rahatlatır ve içe müdahale eder. Günde 2-3 bardak zencefil çayı içerek topuk dikeninden kurtulabilirsiniz.

Buharlaşan Merhem ve Bal Kürü

Buharlaşan merhem ve bal kürü, topuk dikenine çok iyi geldiği söylenen bir yöntemdir. Buharlaşan merhem ve balı karıştırarak ağrılı bölgeye sürüp streç filme sarabilirsiniz. Bu şekilde bir gece uyuyup sabah ayaklarınızı temizleyebilirsiniz. Bu işlemi 7-10 gün boyunca tekrarlayabilirsiniz.





Pul Biber ve Kuru Üzüm Kürü

Pul biber ve kuru üzüm kürü, topuk dikenine iyi gelen bir başka yöntemdir. Pul biber ve kuru üzümü bir kavanoz içine koyup üzerine sirke doldurun. Kavanozu karanlık bir yerde 15 gün bekletin. 15 gün sonra kavanozdan bir miktar alıp ağrılı bölgeye sürün. Bu işlemi her akşam yapabilirsiniz.

Kuru Soğan Kürü

Kuru soğan kürü, topuk dikenine iyi gelen bir diğer yöntemdir. Bir kuru soğanı ikiye bölüp ağrılı bölgeye koyun. Üzerine bir bezle sarın ve bir gece bekletin. Sabah ayaklarınızı yıkayın. Bu işlemi 7-10 gün boyunca yapabilirsiniz.

TOPUK DİKENİNDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Topuk dikeninden kurtulmak için bitkisel yöntemler uygulamak kadar, önlem almak da önemlidir. Topuk dikeninden korunmak için şu tavsiyelere kulak verin:

* Ayaklarınıza uygun ve ortopedik ayakkabılar ve terlikler tercih edin.

* Fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışın.





* Ayaklarınızı düzenli olarak dinlendirin ve masaj yapın.

* Ayaklarınızı sıcak ve soğuk suyla dönüşümlü olarak yıkayın.

* Ayak egzersizleri yapın ve esnetin.

* Doktorunuzun önerdiği ilaç ve kremleri kullanın.