Trabzon Akçaabat'ta Meme Kanseri Farkındalığı: Erken Teşhis Öne Çıktı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bir konferans düzenlendi. Etkinlik, Akçaabat Sağlık Müdürlüğü, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Haçkalı Baba Devlet Hastanesi işbirliğinde Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferansta vurgulananlar

Vali Yardımcısı Ercan Öter, yaptığı konuşmada il genelinde meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini belirtti. Öter, meme kanserinin dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Bugün burada yalnızca sağlık konusunu değil, bir yaşam mücadelesini, bir umut çağrısını ve bilinçli bir toplumun gücünü hep beraber konuşuyoruz." dedi.

Erken teşhisin kanserle mücadelede en güçlü silahlardan biri olduğuna işaret eden Öter, kadınların kendi bedenlerini tanımalarını, düzenli kontrollerini yapmalarını ve belirli aralıklarla KETEM merkezlerine gitmelerini tavsiye etti.

İl Sağlık Müdür Vekili Yavuz Çakıroğlu, ailesinde meme kanseri öyküsü olan kadınların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, basit müdahale ve muayenelerle çok erken tanı konulabileceğini söyledi. Çakıroğlu, kadınların 40 yaşından sonra mamografi çektirmeleri konusunda birbirlerini uyarmaları gerektiğini belirtti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise belediye olarak sağlıkçılarla ortak çalışmalar yürüttüklerini ve bu konuda destek sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Uzman sunumları ve veriler

Konuşmaların ardından Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aksoy, meme kanseri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Aksoy, 2020 verilerine göre dünyada 2.3 milyondan fazla yeni vaka olduğunu ve Türkiye'de her yıl 25 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu aktardı.

Konferansta ayrıca CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kamu kurum müdürleri ve davetliler yer aldı. Program, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Yazıcı ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Ali Caner Özdöver'in sunumlarıyla devam etti. Meme kanseri tedavisi gören Prof. Dr. Arzu Saka da yaşadığı süreci paylaşarak katılımcılara bilgi verdi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında konferans düzenlendi. Akçaabat Sağlık Müdürlüğü, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Haçkalı Baba Devlet Hastanesi işbirliğince organize edilen program, Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdür Vekili Yavuz Çakıroğlu, konuşma yaptı.