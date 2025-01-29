Trabzon'da 3,5 Kilogram Tümör Başarıyla Alındı

Trabzon'da 3,5 Kilogramlık Tümör Ameliyatla Alındı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde, göğüs boşluğundan 3,5 kilogram ağırlığında tümör çıkarılan hasta, sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Rize'de yaşayan 33 yaşındaki Osman Bahçekapılı, omuz, sırt, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle bir hastaneye başvurdu. KTÜ Farabi Hastanesine sevk edilen Bahçekapılı'na, Göğüs Cerrahisi Polikliniği'nde yapılan tetkikler sonrası "sarkom" tanısı konuldu ve sağ göğüs boşluğunu dolduran bir tümör tespit edildi.

7 Saat Süren Ameliyat

Yapılan 7 saatlik ameliyatla, 3,5 kilogram ağırlığındaki tümör, sağ akciğerin üçte biri, diyafragma ve kalp zarı ile beraber başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Prof. Dr. Atila Türkyılmaz, Prof. Dr. Bekir Sami Karapolat ve anestezi uzmanı Prof. Dr. Engin Ertürk, hastalarının şifayla taburcu edilmesinin en önemli motivasyon kaynakları olduğunu vurguladı.

Erken Tanının Önemi

Prof. Dr. Bekir Sami Karapolat, erken tanının önemine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu: "Akciğer kanseri sigara içenlerde çok daha fazla oranda görülüyor, ancak genç yaşlarda ve hiçbir maruziyeti olmayan kişilerde de ortaya çıkabiliyor. Göğüste geçmeyen ağrı, süregelen öksürük, nefes darlığı ve balgamda kan gibi şikayetleri olan kişilerin vakit geçirmeden hastaneye başvurması, erken tanı konularak gerekli tedavilerin zamanında yapılması açısından hayati bir öneme sahiptir."

Bahçekapılı da "Göğsümdeki ve sırtımdaki ağrılardan çok şükür ki kurtuldum. Doktorlarımdan ve hastanede çalışan herkesten Allah razı olsun. Nefesim de düzeldi. Çok rahatladım." şeklinde duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde göğüs boşluğundan 3,5 kilogram ağırlığında tümör çıkarılan Osman Bahçekapılı (33) sağlığına kavuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde göğüs boşluğundan 3,5 kilogram ağırlığında tümör çıkarılan Osman Bahçekapılı (33) sağlığına kavuştu.