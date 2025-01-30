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Turgut Özal Tıp Merkezi 101. Çocuk Kemik İliği Naklini Gerçekleştirdi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, 101. çocuk kemik iliği naklini başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:53
Turgut Özal Tıp Merkezi 101. Çocuk Kemik İliği Naklini Gerçekleştirdi

Malatya'da Umut Verici Gelişme

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi, 101. çocuğa kemik iliği nakli gerçekleştirdi. Bu anlamlı olay, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programla kutlandı.

Umut Dolu Anlar

Programda konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, bu anların hem duygulandırıcı hem de umut verici olduğunu belirtti. Akpolat, Erişkin Hematoloji Bölümünde 980'i aşkın kemik iliği nakli gerçekleştirdiklerini, karaciğer naklinde ise 3 bin 900'ü bulduklarını ifade etti.

Türkiye'deki Kemik İliği Nakil Merkezleri

Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Arzu Akyay, Türkiye genelinde 22 erişkin ve 42 çocuk kemik iliği nakil merkezi bulunduğunu vurguladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek kemik iliği nakil merkezi olduklarını belirten Akyay, Sağlık Bakanlığı verilerine göre yılda 5 bini aşkın kök hücre naklinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Başarı Hikayesi: Ersin Albayrak

101. kemik iliği nakli yapılan 18 yaşındaki Ersin Albayrak, Adana'dan gelerek tedavi sürecine dahil olmuş. Ersin, "Beni nakil için buraya yönlendirdiler. Bir ay sonra beni nakil için çağırdılar. İki hafta ilaç tedavisi sonrası nakil yapıldı. Değerlerim normale dönünce yemek yiyebildim. Kemik iliği ağabeyim Mehmet'ten alındı. Şu an sağlık durumum çok iyi. Herkese teşekkür ediyorum," diyerek duygularını paylaştı.

Teşekkür Töreni

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz ve Rektör Prof. Dr. Akpolat, Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezinde görevli öğretim üyelerine çiçek takdim etti. Bu anlamlı etkinlik, Turgut Özal Tıp Merkezi'nin sağladığı umut dolu hizmetlerin bir kez daha vurgulanmasına vesile oldu.

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