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Türk Bilim İnsanları Akciğer Zarı İltihaplarına Yeni Tedavi Yöntemi Geliştiriyor

Malatya'da iki üniversiteden bilim insanları, akciğer zarında sıvı birikimini önlemek için etkili bir tedavi yöntemi üzerinde çalışıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:53
Türk Bilim İnsanları Akciğer Zarı İltihaplarına Yeni Tedavi Yöntemi Geliştiriyor

Yeni Tedavi Yöntemi Üzerinde Çalışmalar Devam Ediyor

Malatya'da bulunan İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden 6 bilim insanı, akciğer zarı iltihapları ve akciğerde sıvı birikiminin tedavisi amacıyla yeni bir yöntem geliştirdi. Araştırmalar, hayvan deneyleri aşamasına geçerek umut vadediyor.

Patent Alındı

Geliştirilen yöntemin patenti alındı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, akciğerleri saran zarlar arasında sıvı birikmesinin pnömotoraks adı verilen duruma yol açtığını belirtti. Sıvı birikiminin boşaltılması sonrası, akciğer zarını yapıştırarak bu durumu önlemek için kimyasal mikropartikül ajanlar kullanılıyor.

Akciğer Zarı Yapışması İçin Kimyasal Ajan Kullanılıyor

Prof. Dr. Burhan Ateş ve ekibi, akciğer zarı yapıştırma işlemi için steril talk uygulamasını geliştiriyor. Parlakpınar, akciğerlerde sıvı birikimine yol açan hastalıkların tedavisi için kullanılan bu yöntemin, antibakteriyel özellikler taşıdığını da aktardı. Geliştirilen modifiye talk, antibakteriyel ajanla birleştirerek etkisini artırıyor.

Hayvan Deneyleri Devam Ediyor

İnönü Üniversitesi'nden Doç. Dr. Onural Özhan, hayvan denemelerinin sıçanlar üzerinde sürdüğünü açıkladı. 'Çok düşük sayıda hayvan kaybı yaşandı,' diyen Özhan, çalışmanın sonrasında ileri analizlerin yapılacağını belirtti. Alınan sonuçlar olumlu olursa, geliştirilen ürün ilaç literatürüne girecek.

Uzun Süreli Antibakteriyel Etki

Prof. Dr. Süleyman Köytepe, elde edilen partikülün plöredez adı verilen enfeksiyonlarda etkin kullanılabileceğini ifade etti. Elde edilen materyalin, kendi antibakteriyel özelliğini daha uzun süre koruduğunu vurgulayan Köytepe, bunun tedavi sürecini kısalttığını ve daha etkili bir imkan sunduğunu belirtti.

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