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Türk Toraks Derneği'nden Kanserde Erken Teşhis Uyarısı

Türk Toraks Derneği, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekerek, 2020'de 233 bin yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:18
Türk Toraks Derneği'nden Kanserde Erken Teşhis Uyarısı

Türk Toraks Derneği'nden Erken Teşhis Vurgusu

Türk Toraks Derneği, son yıllarda artış gösteren kanser vakalarının erken tanı ile büyük ölçüde önlenebileceğinin altını çizdi. Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye'de 2020 yılında 233 bin 834 kanser vakası kaydedildiği belirtildi.

Nüfusun yaşlanması ve çevresel etmenler, kanser oranlarındaki artışın başlıca sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Erkeklerde en sık rastlanan kanser türü akciğer kanseri iken, bu türün kadınlar arasında da giderek yayıldığı ifade ediliyor. Özellikle vakaların %85'inin sigara kullanımıyla doğrudan ilişkili olduğu vurgulanıyor; sigara içmeyen bireylerde de akciğer kanseri görülebiliyor.

Erken evrede teşhis edilen hastalarda 5 yıllık sağkalım oranı %80-90 seviyelerine çıkabilirken, geç teşhis edilenlerde bu oran %10'un altına düşmektedir. Düşük doz bilgisayarlı tomografi (LDCT) ile yapılan taramalar, yüksek risk grubundaki bireylerde erken tanı şansını artırmaktadır.

Kanser riskini azaltmak için sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak, dengeli beslenmek, fiziksel aktiviteyi artırmak ve ideal kiloyu korumak büyük önem taşımaktadır.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Altınok, 2020 yılında Türkiye'de tespit edilen yaklaşık 233 bin 834 yeni kanser vakasından 126 bin 335'inin kansere bağlı yaşam kaybı ile sonuçlandığını kaydetti. Altınok, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinin akciğer, prostat, kolorektal, mesane ve mide kanserleri; kadınlarda ise meme, tiroid, kolorektal, akciğer ve rahim kanserleri olduğunu vurguladı ve akciğer kanserinin dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin başlıca sebeplerinden biri olduğu bilgisini paylaştı.

Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Göksel ise akciğer kanserinin son yıllarda kadınlar arasında da arttığını belirterek, kanserde erken teşhisin kritik önemine dikkat çekti.

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