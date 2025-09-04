DOLAR
Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı Sistemi Hayata Geçiyor

Sağlık Bakanlığı, Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı ile yerli doku ve hücre üretimini başlatıyor; üretim dijital olarak izlenecek ve yüksek biyogüvenlikte gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:05
Sağlık Bakanlığı, hastaların doku ve hücre ürünü ihtiyacını yerli üretimle karşılamak üzere 'Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı' sistemini devreye alıyor.

Yönetmelik yayımlandı

'İnsan Doku ve Hücrelerinden Elde Edilen Ürünler ve Bu Ürünler ile İlgili Merkezler Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre ülke genelinde kurulacak Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezleri, yerli imkanlarla üretim yapacak ve üretim süreçleri sıkı denetim ve güvenlik standartlarına göre yürütülecek.

Yüksek güvenlikli üretim ve dijital takip

Yüksek biyogüvenlik standartlarında toplanan ham maddeler, yüksek güvenlikli üretim merkezlerinde işlenecek. Üretim, uygulama ve tedavi süreçleri dijital ortamdan takip edilecek; geliştirilen takip sistemiyle hangi ürünün, hangi hastaya, nerede ve kim tarafından uygulandığı güvenli şekilde kayıt altına alınacak ve izlenecek.

Yerli üretimle ithalata bağımlılık azalacak

Ameliyat ve tedavilerde artık ithal doku ve hücre ürünleri yerine hastaların kendi hücre ve dokularından veya uygun donörlerden elde edilen yerli üretim ürünlerin kullanılması hedefleniyor. Bu yaklaşım, bağışıklık sistemi reddi riskini en aza indirecek ve tedavi başarı oranlarını artıracak.

Denetim, Ar-Ge ve dağıtım

Üretim süreçleri Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) denetiminde gerçekleştirilecek. Kişiye özel tedavi ürünleri, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda geliştirilecek; böylece yeni tedavi yöntemleri ve ürün çeşitliliği artırılacak.

Tedavi ihtiyacı hekimler tarafından belirlenecek ve reçetelenen ürünler hastane eczaneleri, yetkili merkezler ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Hastaların ürün ve tedavilere erişimi, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından güvenli ve uygun koşullarda sağlanacak.

