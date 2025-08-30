Uşak'ta Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları 3 Kişiye Umut Oldu

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki kadının yakınları organ bağışını kabul etti. Bağışlanan organlarla üç hastaya yeni bir yaşam şansı verilecek.

Organların dağılımı

Karaciğer İzmir'deki bir hastaya, böbrekler ise İzmir ve Muğla'daki hastalara nakledilecek.

Başhekim Vekili Op. Dr. Murat Yanar, organ bağışının hayat kurtarmanın en anlamlı yollarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu davranış, toplumsal farkındalığın artmasına ve örnek teşkil etmesine vesile olmuştur. Vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum."

Uşak'ta tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki kadının bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.