Uykusuzluğa meydan okuyan yastık! Başını bu yastığa koyan deliksiz mışıl mışıl uyuyor

Bu yastık sayesinde uykusuzluk probleminiz çözülecek! Tüm detaylar haberimizde.

Uykusuzluğa meydan okuyan yastık! Başını bu yastığa koyan deliksiz mışıl mışıl uyuyor
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Uyku sorunu yaşıyorsanız bu yastığı mutlaka deneyin! Dinlenmiş uyanacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UYKU SORUNUNU ÇÖZEN YASTIK

Uşak'ta bir firma uyku kalitesini artırmaya yönelik talepler için bir yastık üretimi yaptı. Yiğit Akbel uyku kalitesini etkileyen durumlar ve yastık seçiminin önemi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Akbel, yastık seçiminin, yastığın dolgu malzemesinin, gramajının, yüzey kumaşının önemli olduğunu ve doğru yastık seçiminin uyku kalitesini artırdığını söyledi.

rahat ettiren uyku yastığı

 Farklı boyut ve çeşitlerde silikon yastık modelleri üreten firma mikrofiber yüzeyli ya da pamuk yüzeyli birinci sınıf dolgulu yastıkların hijyenik, nefes alabilen, anti alerjik, anti bakteriyel olduğunu söyledi. Araştırmalar kapsamında insanların uyku süresinin 8 saat olduğunu söyleyen üretici ürettikleri yastıklar sayesinde 5-6 saat uykuyla bile 8 saat uyku hissiyatı yaşandığını söyledi. Yiğit Akbel konuyla ilgili şu sözleri söyledi; 'Ürettiğimiz yastıklara hem yurt içi hem yurt dışından talep var. Örneğin yurt dışından 10'dan fazla ülkeye, yurt içinde zincir marketler ve 5 yıldızlı oteller grubuna aylık 60 binden fazla gönderim yapıyoruz.' 

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