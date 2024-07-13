Yaz aylarının çilesi isilikten kurtulmanın bir yolu var! İki malzeme anında geçiriyor

Isilik için Doğal Yöntemler: Yaş Gruplarına Göre Önerilen Karışımlar

Isılık, sıcak ve nemli havalarda özellikle hassas ciltlerde sıkça görülen bir sorundur. Doğal yöntemlerle rahatlatıcı çözümler sunan karışımlar, yaş gruplarına göre öneriler sunmaktadır.



Yetişkinler İçin:

10 damla lavanta yağı

1 yemek kaşığı karbonat

2 Yaş Üstü Çocuklar İçin:

5 damla lavanta yağı

1 yemek kaşığı karbonat

2 Yaş Altı Bebekler İçin:

2 damla lavanta yağı

1 yemek kaşığı karbonat





Nasıl Uygulanır?

Malzemeleri belirtilen oranlarda bir kapta karıştırın. Elde edilen karışımdan, isilikli bölgelere nazikçe sürün. Karışım, cildi soğutucu ve yatıştırıcı etkiye sahiptir.

Akşam'ın haberine göre; isilik oluştuğunda, geleneksel olarak uygulanan yoğurt sürme yönteminin cildi tıkayarak isiliğin geçişini zorlaştırdığı belirtiliyor. Bunun yerine, ilk müdahale olarak isilik bölgesine soğuk kompres uygulamanın daha etkili olduğu vurgulanıyor.

Isılık oluşumunu önlemek için ise sıcak ve nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınılması, yeterince havalanmayan yerlerde uyumamak ve yeterli miktarda su içmek önem taşımaktadır.



Bu doğal karışımlar, ciltteki isilik belirtilerini hafifletmek için etkili birer alternatif olabilir. Ancak, ciddi bir sağlık sorunu veya sürekli isilik yaşanması durumunda bir sağlık uzmanına danışılması önemlidir.





