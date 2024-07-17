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Z kuşağı bu 3 kuruyemişten vazgeçemiyor! Enerjilerinin kaynağı meğer buymuş

Dünya çapında kurutulmuş meyve ve sert kabuklu yemişler konusunda önde gelen danışma platformu olan ve International Nut and Dried Fruit Council-INC adıyla bilinen Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi, geçtiğimiz günlerde Latin Amerika'da kuruyemiş, kuru meyve ve atıştırmalıklara yönelik tercihlerini yayınladı.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 11:38
Z kuşağı bu 3 kuruyemişten vazgeçemiyor! Enerjilerinin kaynağı meğer buymuş

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü olan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin yönetim kurulu başkanlık görevini yürüten Mehmet Ali Işık, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yağtı ve mesajında “INC, Latin Amerika Z kuşağının beslenme tercihlerinin üzerine fındık ile kuru meyve tüketimi durumuna odaklanılmış derinlemesine bir çalışma yürüttü." diyerek söz konusu çalışma hakkında bilgiler verdi.
Z kuşağı bu 3 kuruyemişten vazgeçemiyor

Mehmet Ali Işık, mesajında Z kuşağı bitki bazlı protein, enerji, vitamin ve lif içeriği olan sağlıklı gıdalara öncelik vermektedir. Bu sektörümüz adına büyük bir avantajdır. INC araştırması, Z kuşağının sağlığa yüksek faydalarından dolayı kuruyemiş ve kuru meyveler tercihi yaptığını gösteriyor. Arjantin, Brezilya, Şili ve Meksika'da yapılan araştırmalara göre Z kuşağı arasında yer fıstığı (%99), badem (%97) ile ceviz (%94) tüketimi yüksek." şeklinde ifadeler kullandı.

Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi'nin (INC) Türkiye Büyükelçisi olan Ahmet Bilge Göksan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında “Z kuşağı en çok yer fıstığı, badem ile ceviz tüketirken bunu kaju, fındık antep fıstığı gibi kuruyemişler takip ediyor. Kurutulmuş meyve çeşitlerinde ise kuru üzüm, kızılcık ile erik önde geliyor” dedi.

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