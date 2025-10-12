10. Uluslararası Gelibolu Maratonu'nda Öztan Velipaşalar birinci oldu

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 10. Uluslararası Gelibolu Maratonu, Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılında Omuz Omuza Koşuyoruz sloganıyla tamamlandı.

Organizasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı üstlendi; etkinliğe Turkcell destek verdi. Maratona 27 ülkeden 3 bin 500 sporcu katıldı.

Sporcular 42, 21, 10 kilometre koşularının yanı sıra 1,915 kilometrelik halk koşusunda mücadele etti. Başlangıç, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası önünde kurulan noktadan yapıldı: önce sporcular, ikinci anonsun ardından halk koşusu start aldı.

42 kilometre (Maraton) Sonuçları

1. Öztan Velipaşalar — 3 saat 9 dakika 49 saniye

2. Stanislav Mişin — 3 saat 16 dakika 21 saniye

3. Hasan Soyertik — 3 saat 16 dakika 47 saniye

21 kilometre (Yarı Maraton) Sonuçları

Erkekler:

1. Ahmet Tek — 1 saat 17 dakika 57 saniye

2. Nuh Aşçı — 1 saat 18 dakika 23 saniye

3. Gökhan Memiş — 1 saat 19 dakika 6 saniye

Kadınlar:

1. Halime Cüce — 1 saat 34 dakika 17 saniye

2. Nebahat Yılmaz — 1 saat 36 dakika 7 saniye

3. Pelin İzgi — 1 saat 37 dakika 15 saniye

10 kilometre Sonuçları

Erkekler:

1. Soykan Baykal — 32 dakika 52 saniye

2. Mehmet Uslu — 34 dakika 43 saniye

3. Andrii Oliinyk — 34 dakika 59 saniye

Kadınlar:

1. Dilara Baytaroğlu — 46 dakika 26 saniye

2. Reyhan Hüroğlu — 49 dakika 11 saniye

3. Nilay Boyacıoğlu — 49 dakika 14 saniye

